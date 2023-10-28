'Прогулка' не удалась: пограничники задержали 14 нарушителей границы на Одесщине. Видео

Украинские пограничники задержали на Одесщине 14 мужчин, которые пытались незаконно выехать из страны. Нарушителей обнаружили, в частности, с помощью беспилотника.

Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. "Прогулка" не удалась: пограничники задержали 14 нарушителей границы", – отметили в ведомстве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В четырех случаях выявить нарушителей удалось с помощью дрона, рассказали в ГПСУ.

Мужчины пытались пересечь границу неподалеку от поселка Окны в Одесской области.

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Все они обращались в сети к людям, которые за 2 тысячи долларов указывали им маршруты движения.

В отношении лиц составлены протоколы об админправонарушениях, заявили в Госпогранслужбе.

Как сообщал OBOZ.UA, украинец попытался пересечь границу с Польшей, спрятавшись под одеялом в грузовике своего отца, однако Госпогранслужба его разоблачила и составила несколько протоколов.

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