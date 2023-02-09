''Прогулка'' в Украину – черная метка: российских военных преступников догнала карма на фронте и в тылу

По россиянам, принявшим непосредственное участие в войне против нашей страны, ударил закон бумеранга. Военные преступники, которые принесли много горя украинцам, один за другим отправляются на тот свет – причем это происходит не только в зоне боевых действий на территории Украины, но и в России.

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Похвастался черепом – отхватил пулю

Одно из наиболее резонансных последних "ЧП" случилось с капитаном 4-й бригады 2-го армейского корпуса 8-й армии ВС РФ Игорем Мангушевым (позывной "Берег"). По признанию его жены, фактически его казнили в Кадиевке (ранее г. Стаханов Луганской области) свои же.

Это произошло в ночь на 4 февраля. "Игорь "Берег" Мангушев был доставлен в нейрохирургию г. Стаханов "ЛНР" со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову. По характеру ранения информация от врачей: сделано оно из короткоствольного оружия, пуля предположительно 9 мм, с близкого расстояния, затылочно-теменная область, раневой канал сзади вниз под 45 градусов", – процитировали оккупанты одного из захватчиков, воевавшего в одном подразделении с Мангушевым.

Характер полученного ранения говорит о том, что в "Берега" выстрелили, когда он стоял на коленях. Правда, исполнители недоработали – не проверили, выжил ли. Но военный преступник через несколько дней все равно отправился на тот свет – куда ему и дорога.

Игорь Мангушев также являлся администратором одного из известных Telegram-каналов оккупантов, где ежедневно публиковались призывы к убийству украинских военных. Но "Берег" "прославился" после того, как устроил в оккупированном Донецке циничный "перфоманс" с человеческим черепом, причем утверждал, что это останки защитника Мариуполя. Ну а в итоге сам получил пулю в голову.

Семейный подряд и минус шесть ФСБшников

В Сватовском районе Луганской области воины Вооруженных сил Украины уничтожили бронемашину с шестью сотрудниками ФСБ РФ. Среди уничтоженных спецназовцев оказался и Андрей Голубев.

По данным OSINT-аналитика Иракли Комахидзе, Голубев ранее был замкомандира одного из подразделений разведки 347-го полка ФСБ. За год до полномасштабного вторжения в Украину он уволился, однако не мог пропустить такой повод "тряхнуть стариной" и вернулся в родное ведомство.

"Голубев находился в бронеавтомобиле вместе со своей группой, когда попал под огонь артиллерии ВСУ. В результате из семи ФСБшников в живых остался только один разведчик (и тот в тяжелом состоянии переправлен в госпиталь в Москву)", – рассказал Комахидзе.

По его данным, отец ликвидированного оккупанта – Сергей Голубев с позывным "Нерв" – в прошлом был первым командиром вологодского ОМОНа, сейчас он старший референт вологодского мера и наставник местного отделения "ЮнАрмии".

Цель этой организации, курируемой министерством обороны РФ, сформировать новое поколение будущих оккупантов. "ЮнАрмия" действует не только на территории России, но и на оккупированной части нашей страны – детей воспитывают в ненависти к украинцам и готовят к службе в армии страны-агрессора. Некоторые оккупанты, засветившиеся в Украине, вышли как раз из "юнармейцев".

Горелка с "приветом"

Еще один оккупант нашел свою смерть уже в России. С весны 2022 года сержант-контрактник Михаил Цыкало воевал в Украине, но ему удалось вернуться домой. Службу продолжил в 419-м учебном мотострелковом полку (в/ч 30616-4 пос. Мулино Нижегородской обл.) инструктором взвода обеспечения.

"В основном находился в огромном ангаре с техникой, где зимой довольно холодно и замерзают замки. Цыкало пытался отогреть один из них, когда в его руках взорвалась газовая горелка", – поделился Иракли Комахидзе.

Спустя два дня российский оккупант скончался в реанимации. Глупая и бесславная смерть.

Как видим, даже вернуться живым с войны в Украине не означает долгую жизнь. А в то, что все оккупанты рано или поздно ответят за свои преступления, сомневаться не приходится.

О том, как армия России превратилась в конвейер по отправке на тот свет, можно прочитать тут.