Проигнорировал опасность: в Ривненской области в пограничной зоне подорвался мотоциклист. Фото

В Ривненской области между селами Дроздынь и Переброды подорвался мотоциклист. Мужчина проигнорировал предупреждающие знаки о минной опасности.

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Об этом сообщил глава Ривненской ОВА Александр Коваль. "Мотоциклист подорвался на севере Ривненщины. Двигаясь в приграничной зоне, между селами Дроздынь и Переброды, мужчина проигнорировал указатели "Опасно мины", – говорится в сообщении.

К счастью, его жизни теперь ничего не угрожает. На месте происшествия работают соответствующие службы, выясняющие обстоятельства инцидента.

Коваль также отметил важность соблюдения режима ограничений в приграничных зонах.

Там можно находиться только с разрешения пограничников, ведь это не шутки – нарушение правил может иметь серьезные последствия.

Ривненская областная администрация совместно с правоохранительными органами и военными продолжает работать над укреплением границы, включая установление мин. Поэтому всем жителям и гостям региона следует быть ответственными и осторожными во избежание подобных опасных ситуаций.

"Подобные проделки – опасны. Будьте ответственны и осторожны", – резюмировал глава ОВА.

Отметим, что, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за полномасштабного вторжения России Украина стала одной из самых заминированных стран мира. Примерно 156 тыс. кв. км территории нашего государства пока являются потенциально опасными из-за возможного заминирования в результате террора РФ. Это примерно 26% от общей площади Украины.

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