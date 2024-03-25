Произошло 45 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления на фронте. Карта

В Украине 25 марта (по состоянию на 18:00) произошло 45 боевых столкновений. Больше всего атак российской армии защитники нашей страны отбили на Новопавловском (15) и Лиманском (13) направлениях.

Сводку о ситуации на фронте вечером в понедельник, 25 марта (761-е сутки полномасштабной войны), обнародовал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Военные зафиксировали четыре ракетных и 56 авиационных ударов противника, 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома и другая гражданская инфраструктура", – отметила пресс-служба.

Утром 25 марта ВС РФ атаковали Киев двумя баллистическими ракетами, они были уничтожены нашей ПВО. Вечером враг нанес по территории государства еще один удар баллистическими ракетами.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Без признаков формирования вражеских наступательных группировок.

На Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ сохраняют военное присутствие в приграничье, ведут диверсионно-разведывательную деятельность и обстрелы украинских населенных пунктов с территории России, строят фортификационные сооружения и минируют районы вблизи госграницы. Авиационные удары произошли вблизи Поповки и Искрисковщины Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них Мощенка, Костобобров Черниговской области, Гаврилова Слобода, Демьяновка, Степок Сумской области, Шевченка, Кудеевка, Красное, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении наступательных (штурмовых) действий захватчиков не было. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Макеевки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Ивановка, Степная Новоселовка на Харьковщине.

На Лиманском направлении нашими воинами отбито 13 атак россиян в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполевка, Роздоловка, севернее Веселого Донецкой области. Там вражеская армия при поддержке авиации пыталась прорвать украинскую оборону. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка на Луганщине и Терны Ямполевка, Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении героями отражено две атаки вблизи Клищиевки. Противник атаковал из авиации районы населенных пунктов Новомарково, Часов Яр, Южное. От артиллерийского и минометного огня захватчиков пострадали около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Калиновка, Клищиевка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отбито три атаки возле Бердичев и Первомайского. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Архангельское, Очеретино и Уманское. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки. Там ВС РФ при поддержке авиации 15 раз пытались прорвать нашу оборону. Вражеские авиаудары произошли в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Урожайное. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации трижды атаковал позиции наших защитников возле Старомайорского Донецкой области, юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области. Возле Никольского и Работиного оккупанты били по нашей территории из авиации. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Червоное, Белогорье, Работино, Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийскими и минометными обстрелами находились более 10 населенных пунктов, в том числе Солончаки, Ивановка, Тягинка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному средству противовоздушной обороны, одному артиллерийскому средству, одной станции РЭБ, одному району сосредоточения личного состава и одной станции управления БПЛА оккупантов.

Как писал OBOZ.UA, начальник Генерального штаба ВС Эстонии полковник Ээро Ребо ранее заявил, что российские оккупационные войска стали использовать на войне против Украины больше беспилотников. Страна-агрессор прилагает большие усилия, пытаясь увеличить производство беспилотных летательных аппаратов.

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