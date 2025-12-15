Производил серу для изготовления взрывчатки: в Генштабе подтвердили поражение Астраханского ГПЗ. Фото

В ночь на 15 декабря Силы обороны Украины нанесли успешное поражение по стратегическому объекту на территории Российской Федерации — Астраханскому газоперерабатывающему заводу. Атака была направлена на снижение возможностей противника по производству взрывчатых веществ для нужд войны против Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация обнародована в официальной сводке командования.

Астраханский ГПЗ является одним из ключевых предприятий российской нефтегазовой отрасли и имеет стратегическое значение для военно-промышленного комплекса РФ. В частности, завод ежегодно производит до 3,5 миллиона тонн серы, которую используют для изготовления взрывчатых веществ. В Генштабе ВСУ отметили, что поражение этого объекта является частью системной работы по уничтожению логистических и производственных цепей, которые обеспечивают армию страны-агрессора.

По имеющейся информации, на территории Астраханского газоперерабатывающего завода была зафиксирована серия взрывов, после чего вспыхнул мощный пожар. Сейчас масштабы повреждений и нанесенного ущерба уточняются. В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины и в дальнейшем будут продолжать мероприятия, направленные на подрыв наступательного потенциала российских войск и принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью на территории РФ был разрушен Астраханский газоперерабатывающий завод. Спутниковые фотографии свидетельствуют о двух локациях, на которых вспыхнули пожары. Первый пожар охватил ключевой производственный сегмент, а второй поразил здания на территории "Производство 1". Астраханский газоперерабатывающий завод расположен на базе Астраханского газоконденсатного месторождения и является одним из крупнейших газохимических объектов в России. На предприятии работают около 5,6 тыс. человек.

По открытым данным, завод играет важную роль в системе переработки природного газа и газового конденсата, обеспечивая российский рынок топливом и продуктами глубокой химической переработки. Часть этой продукции используется предприятиями военно-промышленного комплекса РФ, что придает объекту стратегическое значение.

Также известно, что Астраханский ГПЗ неоднократно становился целью атак беспилотников, которые приводили к сбоям в его работе. Это свидетельствует о системном характере ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ, которые задействованы в обеспечении экономики и военных нужд страны-агрессора.

