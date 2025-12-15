Спутники NASA зафиксировали пожар: ночью поражен Астраханский газоперерабатывающий завод. Видео

Ночью на территории страны-агрессора России был поражен Астраханский газоперерабатывающий завод. Спутниковые снимки свидетельствуют о двух локациях, на которых вспыхнули пожары.

Telegram-канал "Exilenova+" проанализировал спутниковые снимки NASA и поделился результатами исследования. Удалось выяснить, что текущее поражение пришлось на два участка.

Первый пожар охватил ключевой производственный сегмент, который обеспечивает преобразование газового конденсата и легких углеводородов в готовое топливо и газы. Второй поразил здания на территории "Производство 1", которые, вероятно, вовлечены в основные технологические процессы.

В видео присутствует ненормативная лексика

Что известно об Астраханском газоперерабатывающем заводе

Астраханский газоперерабатывающий завод расположен на базе Астраханского газоконденсатного месторождения и является одним из крупнейших газохимических объектов в России.

ГПЗ перерабатывает до 3,2 млн тонн нефтепродуктов в год и выпускает около 3,3-3,5 млн тонн серы ежегодно. Значительную часть продукции завода используют для производства взрывчатых веществ в России.

На предприятииработают около 5,6 тыс. работников, что делает его крупнейшим в Астраханской области.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Сил обороны осуществили очередную результативную атаку по вражеским объектам на территории России и оккупированной территории Украины. В результате поражены Афипский НПЗ, нефтебаза в Урюпинске и ряд других вражеских точек.

