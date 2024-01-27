Прокуратура показала фото автомобиля, в котором россияне расстреляли брата с сестрой в Сумской области

В Сумской области российские оккупанты 27 января 2024 года открыли огонь по транспортному средству с гражданскими в Хотинской громаде. В результате вражеского обстрела погибли водитель автомобиля, 54-летний мужчина, и его 68-летняя сестра.

Видео дня

Фото автомобиля, в котором россияне расстреляли брата с сестрой, опубликовали в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора. Сумская областная прокуратура инициировала досудебное расследование по нарушению законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством – часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Пока прокуроры совместно с другими правоохранительными органами фиксируют последствия обстрела. Досудебное расследование проводится Управлением Службы безопасности Украины Сумской области.

Ранее сообщалось, что ночью 27 января российская террористическая армия атаковала Славянск Донецкой области баллистической ракетой "Искандер М". В результате теракта в городе зафиксировали существенные разрушения гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 января российские войска атаковали Украину четырьмя ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели. Также враг атаковал Донбасс ракетой "Искандер-М".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!