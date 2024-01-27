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Прокуратура показала фото автомобиля, в котором россияне расстреляли брата с сестрой в Сумской области

Иванна Шепель
War
1 минута
40,7 т.
Прокуратура показала фото автомобиля, в котором россияне расстреляли брата с сестрой в Сумской области

В Сумской области российские оккупанты 27 января 2024 года открыли огонь по транспортному средству с гражданскими в Хотинской громаде. В результате вражеского обстрела погибли водитель автомобиля, 54-летний мужчина, и его 68-летняя сестра.

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Фото автомобиля, в котором россияне расстреляли брата с сестрой, опубликовали в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора. Сумская областная прокуратура инициировала досудебное расследование по нарушению законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством – часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Пока прокуроры совместно с другими правоохранительными органами фиксируют последствия обстрела. Досудебное расследование проводится Управлением Службы безопасности Украины Сумской области.

Прокуратура показала фото автомобиля, в котором россияне расстреляли брата с сестрой в Сумской области

Ранее сообщалось, что ночью 27 января российская террористическая армия атаковала Славянск Донецкой области баллистической ракетой "Искандер М". В результате теракта в городе зафиксировали существенные разрушения гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 января российские войска атаковали Украину четырьмя ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели. Также враг атаковал Донбасс ракетой "Искандер-М".

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