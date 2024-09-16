'Промедление лишь подбодрит Путина': экс-министры обороны Британии призвали Стармера разрешить Украине бить Storm Shadow вглубь РФ без согласия США – The Times

Сообщается, что Великобритания не примет решения о разрешении Украине на удары дальнобойными ракетами Storm Shadow по целям в России без согласия на это США. В ответ на это пять бывших британских министров обороны и бывший премьер-министр призвали Лондон действовать в одностороннем порядке.

Видео дня

Они обратились к действующему премьеру Великобритании Киру Стармеру и предупредили, что промедление лишь подбодрит российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет The Times.

При этом источники издания сообщили, что Британия не будет "идти наедине" в этом вопросе, поскольку британские ракеты зависят от американских систем наведения.

Между тем, в британском правительстве считают, что США, скорее всего, дадут "зеленый свет" на разрешение для Украины относительно применения дальнобойных ракет на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Там также признали, что в администрации президента США Джо Байдена есть разногласия по этому вопросу.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми заявлял, что западным союзникам нужна общая стратегия для победы.

"Важно, чтобы как союзники, которые поддерживают Украину, мы имели общую стратегию для победы в будущем. Сейчас мы обсуждаем это с Соединенными Штатами и другими ключевыми союзниками, но, конечно, мы отправляемся на Генеральную ассамблею ООН, где мы все встретимся с Зеленским немного меньше чем через 12 дней", – сказал он.

Чиновник отметил, что сейчас важно поддерживать украинцев, чтобы они могли продолжать давать отпор России в Черном море, а также в воздухе, где РФ создает немало вызовов.

"И, конечно, чтобы мы поддерживали их (украинцев – Ред.) – и мы это делаем – тренируя их военных. Мы хотим поставить Украину на самую сильную позицию в будущем", – добавил Лемми.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СМИ писали, что Великобритания позволит Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в России. Однако в ближайшее время официально об этом не будут объявлять во избежание "лишних провокаций".

– Позже в The Guardian сообщили, что Соединенные Штаты и Великобритания предоставили Киеву разрешения на удары дальнобойными ракетами по объектам в тылу России, но официально не объявили об этом. Развертывание такого вооружения должно стать частью плана, направленного на прекращение российского вторжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!