Россияне устроили празднование своей "масленицы" в центре Нью-Йорка, чтобы познакомить иностранцев со своей "культурой". Однако представители украинской диаспоры прервали их веселье и показали настоящее лицо России.

О событиях этого дня в американском городе рассказали организаторы акции, члены организации Svitanok. Они отметили, что не позволят стране-агрессору распространять иллюзии, пока в нашем государстве гибнут люди.

"Мы стояли, глядя на россиян, которые танцевали и смеялись нам в лицо. Однако нас услышали и поддержали американцы – люди сочувственные и сознательные", – рассказали активисты.

Они отметили, что граждане США подходили пообщаться, интересовались и восклицали лозунги в поддержку Украины. Поблагодарили организаторов акции и американских правоохранителей, которые гарантировали их безопасность.

"Помните, что российская ложь убивает не меньше их пулей, бомб и ракет!" – подчеркнули активисты.

Напомним, жители Белгорода подняли панику в соцсетях из-за замалчивания пропагандистами "взрывных" событий в их городе. Топ-темы на ресурсах РосСМИ в последние дни – выборы диктатора Владимира Путина и празднование Масленицы. Россияне требуют говорить о Белгороде и спасти их.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в России так называемые "отряды Путина" устроили эпический шабаш в честь Масленицы. Пожилые сторонники российского диктатора Владимира Путина сожгли чучело президента США Джо Байдена, назвав его "главным вампиром мира".

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