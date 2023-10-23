Пропагандист Соловьев получил от Пушилина звание "героя ДНР" и стал посмешищем. Фото

Кремлевский топ-пропагандист Владимир Соловьев получил звание "героя" незаконной марионеточной "ДНР" от главаря псевдорепублики Дениса Пушилина. Эта новость вызвала критику и насмешки даже среди фанатов "СВО".

О том, что пособнику Кремля присвоили новую награду, стало известно 23 октября. Пушилин лично сообщил об этом, объяснив, что пропагандист якобы "помогает Донбассу".

"Помимо информационного фронта, на котором Владимир Рудольфович активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период "СВО" – часто на передовой. Мало осталось мест, где он не побывал – в самой гуще событий, причем то, что он делает, как помогает, во многом остается за кадром", – утверждает главарь "ДНР" на своем Telegram-канале.

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"А чем он помогает? Что-то не слышала ни разу. И в Донецке его нет, и помощь он вроде не возит в прифронтовые зоны", – написала читательница, которая поддерживает российскую агрессию против Украины.

"Заслужил. Теперь вариант один – пожизненное", "Да уж, нет слов", "За какие заслуги?" "Кукушка хвалит петуха", – возмущаются пользователи сети в комментариях в Twitter.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Владимир Соловьев захотел "нанести решительный окончательный удар по Великобритании" и заодно опробовать ядерную торпеду "Посейдон".

– Кремлевский пропагандист также также устроил истерику из-за того, что россияне, оказывается, достаточно активно переводят деньги на поддержку Вооруженных сил Украины. Таких граждан страны-агрессора он обозвал "изменниками".

– Примечательно, что даже поисковик "Яндекс" назвал Соловьева "пропагандистом". Это сильно обидело пособника Кремля.

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