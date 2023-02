Пропагандисты призывают Россию бить по электроинфраструктуре Украины для отключения АЭС – ISW

Российские новостные ресурсы призывают войска РФ наносить большее количество ударов по Украине, которые будут систематически вредить энергетической инфраструктуре, поддерживающей атомные электростанции. Они утверждают, что таким образом следует заставить страну произвести аварийное отключение АЭС.

Видео дня

Так, известный новостной канал Readovka заявил своей почти 1,7-миллионой аудитории, что оккупантам необходимо уделить первоочередное внимание "выводу из эксплуатации" внешней электрической инфраструктуры украинских АЭС в надежде, что это приведет к их аварийному отключению. На это и возможные цели Кремля указали аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Они отметили, что Readovka не выступала за то, чтобы российские силы наносили прямые удары по атомным электростанциям или пытались вызвать радиологические события в Украине. Пропагандисты скорее призывают ВС РФ бить по отдельным подстанциям, которые отключали бы электроснабжение, необходимое для безопасной эксплуатации АЭС, тем самым вынуждая украинские власти закрывать станции в способы, которые затруднили бы их перезапуск.

Россияне надеются, что уничтожение таких целей для трех украинских АЭС за пределами временно оккупированных РФ территорий "принесет ущерб во много раз больший, чем последние несколько массированных ракетных ударов".

Пропагандисты с малой уверенностью отметили, что ракетный удар 18 февраля по Хмельницкому, который повредил три учебных заведения, десять многоэтажек и от которого пострадали гражданские, мог быть нацелен на одну из таких подстанций, поддерживающих местную АЭС, хотя Киев подтвердил, что российские силы ударили по военному объекту и гражданской инфраструктуре.

Readovka ранее выступала за такие удары, жалуясь, что массированные ракетные атаки России "не привели к желаемому эффекту капитуляции украинского правительства".

Аналитики Института изучения войны говорят об отсутствии у них доказательств того, что РФ преследует или рассматривает такой курс действий.

"Но милитаризация Россией Запорожской АЭС, использование этой территории для обстрела украинских позиций и сообщения о ударах оккупантов по линиям электропередач Запорожской АЭС – все это не исключает того, что Кремль может предпринять действия с намерением вызвать аварийную остановку украинских ядерных реакторов", – констатировали в ISW.

Напомним: во время атаки РФ по Украине 18 февраля две российские ракеты в очередной раз пролетели вблизи Южноукраинской АЭС. Расстояние пролета было опасно близким.

Как сообщал OBOZREVATEL, после ракетной атаки РФ по Украине 18 февраля россияне, как всегда, обрадовались новым обстрелам. В ответ на данные о взрывах в Хмельницком граждане государства-террориста призвали бить по украинским городам чаще и сильнее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!