Пропагандисты Путина выдали фейк о ранении Залужного и трепанации черепа, но все пошло не так: россияне требуют доказательств

В России распространили фейк о том, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный якобы был тяжело ранен в начале мая неподалеку от Херсона. Пропагандисты заявили, что украинскому генералу даже делали трепанацию черепа после "ракетного удара по командному пункту" украинской армии, в их мечтах Залужный якобы больше не может исполнять свои обязанности.

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Желаемое за действительное попытались выдать в одном из популярных российских Z-пабликов, связанном с владельцем российской ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Однако во влажные мечты пропагандистов не поверили даже россияне, они требуют подтверждений относительно "ранения" Залужного.

Со стыдливой ссылкой на "СМИ", в частности, пропагандистов из государственного российского "РИА Новости", авторы паблика распространили сообщение о якобы тяжелом ранении Главкома ВСУ Валерия Залужного.

"РИА Новости со ссылкой на свои источники в силовых структурах опубликовали информацию касаемо командующего ВСУ Залужного, "пропавшего" из медиаполя при необъяснимых обстоятельствах. По их данным, генерал получил осколочные ранения в результате нашего ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале месяца, в результате чего ему сделали трепанацию черепа и дальнейшее исполнение им обязанностей невозможно. Однако официальных подтверждений этому не публиковалось, как и подтверждений, что Залужный жив", – размечтались оккупанты.

Они также не поленились напомнить предыдущие фейки, когда российские пропагандисты легким росчерком пера "уничтожали" не только Залужного, но и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, а также командующего Территориальной обороной Игоря Танцюры. Тот факт, что эти фейки уже неоднократно опровергались, пропагандистов ничуть не смутил.

"Ранее по медиа распространялись разные версии исчезновения Залужного, а также командующего Бахмутской обороной ВСУ генерала Сырского и командира укротеробороны Танцюры, от тяжелых ранений в результате другого ракетного налета на Павлоград Днепропетровской области до гибели или ареста", – пишут пропагандисты околопригожинского пула.

В комментариях к "сенсационной новости" многие жители государства-агрессора ликуют. Но нашлись и те, у кого остались зачатки критического мышления и кого подобные "достоверные сведения" озадачили.

"Со ссылкой на свои источники" – то есть могли и сами придумать. Доказательств все равно никаких не предоставлено", "Опять высасывают горячие факты, из....воздуха", "Если учесть то, какой пизд*ж канал несет про Белгород, это информация просто смех вызывает!" – пишут отдельные комментаторы.

Украинцы же в комментарии на российском паблике знатно высмеяли кремлевские "инсайды".

"Так под Авдеевкой же убивали его? Теперь уже под Херсоном? Все запутались уже, вы Залужного каждый месяц убиваете", "То убили 5 раз, теперь ранили уже", "Так под Херсоном или под Часовым Яром?", "Как РФ хочется убить или хотя бы ранить кого-нибудь из украинских военачальников. Вот когда наступление начнется, тогда и Залужный объявится . Немного терпения, господа", – пишут россиянам комментаторы из Украины.

А пока российские пропагандисты строят версии о том, куда "пропал" Залужный, а большинство рядовых россиян упражняются в низкопробном остроумии и требуют от украинцев "предъявить" им свежее видео с Главкомом ВСУ, он проводит телефонные разговоры с коллегами из стран-партнеров Украины и принимает участие в заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

"24 мая 2023 в 10:00 на заседании Ставки президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский заслушал отчеты Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Штаба", – поставил точку в фантазиях кремлевцев секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что в России оконфузилась "шоу" с зачисткой "диверсантов" в Белгородской области. В частности, в опубликованных россиянами фото "уничтоженной украинской техники" заметили неопровержимые доказательства того, что машины были доставлены на место "ликвидации" специально и с помощью техники "художественно" размещались на месте "боя".

Не менее фееричным конфузом обернулась и публикация пропагандистами фото "ликвидированного диверсанта из "Кракена". Человек, в чертах лица которого комментаторы Z-пабликов рассмотрели признаки умственной отсталости, оказался их же соотечественником, наемником ЧВК "Вагнер", ликвидированным в Бахмуте на Донетчине. После того, как об этом стало известно, пропагандисты бросились удалять насмешливые посты.

Также OBOZREVATEL сообщал, что президент РФ Владимир Путин, накануне трясший "картой Людовика XІV 17 века", чтобы доказать, что "никакой Украины никогда не было", эпично оконфузился. Мало того, что престарелый диктатор не заметил на карте надписи "Украина, земля козаков", он еще и в очередной раз напомнил, что тезисы о том, что Крым является "исконно русским", являются полностью лживыми, а значительная часть территории РФ еще три с лишним века назад принадлежала вовсе не Москве.