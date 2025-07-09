Пропагандисты РФ выдумали, что в Сумах детям предлагают собирать дроны за деньги: в ЦПД разоблачили фейк врага

Очередную информационную атаку со стороны России разоблачил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины. Пропагандистские Telegram-каналы распространили выдумку о том, что в Сумах якобы детям предлагают собирать дроны за деньги.

Видео дня

Этот вброс сопровождался якобы фотографией объявления, в котором школьникам обещают летнюю подработку – сборку беспилотников. Но, как отмечают в ЦПД, это фейк, придуманный по заказу кремлевской пропагандистской машины.

"Информация о том, что в Сумах детям якобы предлагают собирать дроны за деньги, – фейк. Вражеские Telegram-каналы распространяют фото якобы объявления, размещенного в городе Сумы, в котором детям предлагают летнюю подработку – собирать дроны за деньги. На самом деле это низкосортный фейк российских пропагандистов. Никаких подобных объявлений в Сумах не существует. Кроме того, номер телефона, указанный в объявлении, – недействителен", – отметили там.

По словам специалистов, это очередная информационная атака, направленная на создание ложного образа Украины как государства, которое якобы привлекает детей к военным процессам. Такой вброс – попытка оправдать российские удары по гражданским объектам.

Напомним, в стране-агрессоре России в очередной раз пытаются снять с себя ответственность за убийства мирных жителей Киева и других городов Украины. После очередной комбинированной атаки в ночь на 23 июня пропагандисты взялись утверждать, якобы жилые дома – это "военные заводы", а попадали в них не российские ракеты и дроны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!