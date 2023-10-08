Пропагандисты РФ запустили фейк о продаже Украиной оружия террористам ХАМАС: ложь быстро разоблачили

В сети распространяются кадры боевиков террористической правоисламистской группировки "ХАМАС", которые демонстрируют арсенал вооружения и благодарят за него украинское руководство. Таким образом пропаганда пытается создать Киеву образ сочувствующего террористам и помогающему им продолжать кровопролитие на территории суверенного Израиля.

Одним из первых, кто стал "разносчиком" 12-секундного фейкового ролика стал экс-нардеп, госизменник и коллаборант Илья Кива.Неудивительно, что происхождение этого видео вызвало сомнение у всех мыслящих людей, а на медиаплатформе Сил обороны очевидную пропаганду разоблачили.

"Россияне начали очень активно разгонять информационно-психологическую операцию. Мол, организация "ХАМАС" вооружена оружием, которое предоставляется Украине, или каким-то образом Украина передает оружие, которое получила от союзников. Это нереально в принципе и на самом деле. Первое, сугубо в геополитическом смысле, Израиль является стратегическим союзником Украины, несмотря на то, что не предоставляет напрямую оружие Украине? Но есть проверенная информация, что разрабатываются пакеты помощи", – передает медиацентр слова военного эксперта и полковника Петра Черника.

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Он добавил, что передача оружия "ХАМАСу" от Киева невозможна не только с политической, но и практической точки зрения. Поставки на ближневосточный континент возможны только через море или суходолом.

"Через Иран мы ничего подобного сделать не можем, потому что мы объявили санкции этой стране как минимум на пятьдесят лет вперед. Через другие государства, например, такие, как Египет, Сирия или Иордания это также невозможно сделать, потому что нужно иметь соответствующие логистические пути", – пояснил Черник абсурдность информационно-психологической манипуляции Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, от обострения военных действий в Израиле радуется не только прямой враг государства – Иран, но и Россия. Не исключено, что за внезапным нападением палестинской группировки на израильтян стоит и Москва со своими спецслужбами.

Аналитики Запада убеждены, что Россия мгновенно воспользовалась беспрецедентным военным вторжением боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Так она стремится продвигать несколько информационных операций, направленных на уменьшение поддержки и внимания международных партнеров к Украине.