Пропавший российский майор Томов, из-за которого перессорились военкоры РФ, оказался в плену и всех сдает. Видео

"Пропавший" ранее российский майор Юрий Томов "нашелся" в украинском плену. Бойцы украинского спецназа взяли в плен его и оккупантов из его разведгруппы ранним утром 8 августа на оккупированном левобережье Херсонщины.

Видео дня

Видео, на котором пленный российский майор "сдает" позиции и планы оккупантов, появилось в сети. Ранее российские "военкоры" перессорились из-за разных позиций по поводу судьбы Томова.

В частности, видео с попавшим в плен командиром разведгруппы полка 1822 ВС РФ майором Юрием Томовым было опубликовано на одном из популярных z-каналов.

Один из российских оккупантов, россиянин Егор Гузенко (позывной "Тринадцатый"), воевавший против Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ, перепостил это видео и оставил свой комментарий.

"А вот и майор Томов нашелся. Всё так, как я и говорил. В плену, у х*хлов, даёт пометки на карте о наших позициях. Всему командованию срочно менять позывные, позиции, все имена, явки и пароли. А людей хочу попросить: не осуждайте Томова, поверьте, что в плену с людьми происходят страшные вещи, настолько, что человек даже может признаться в том, чего он не совершал. Я знаю, я допрашивал х*хлов. А где же эта продажная бл*дь из "Известий", которая уверяла, что с группой Томова всё хорошо?" – написал оккупант.

Ранее судьба Томова и его разведгруппы, переставших выходить на связь с утра 8 августа, вбила большой клин в и без того немонолитное z-сообщество РФ. "Водораздел" прошел по готовности тех или иных пропагандистов признавать поражения "второй армии мира".

Так, еще 8 августа Гузенко уверял, что с момента, когда Томов со своей группой отправился на разведвыход, в полку от них известий не получали. Более того, он заявлял, что "группа Томова попала в засаду, выжившие находятся в плену".

Оппоненты "Тринадцатого" плачевную участь оккупантов категорически отрицали – и в качестве аргумента даже опубликовали видео с Томовым, якобы записанное уже после возвращения майора ВС РФ.

В итоге обе стороны начали обмениваться обвинениями во лжи и оскорблениями. У примеру, тот же Гузенко назвал лжецами военкоров, распространявших видео с Томовым.

Разъ*бу немножечко военкоров "Русской весны" и остальных, которые говорили: "Смотри, майор Томов видео прислал и все прочее..." Майор Томов с 4 утра (8 августа. - Ред.) не выходит на связь вместе с разведгруппой, с которой они ушли на выход. То видео, которое вы выложили, там весенняя трава и видео старое. Где он говорит "плацдарм под Новой Каховкой", не называет конкретного населенного пункта, куда они ушли в ночь и не вернулись... Я на связи с подчиненными Томова и ответственно заявляю: Томов и его группа не вернулись из разведвыхода. Их дальнейшая судьба на сегодняшний час неизвестна", – заявлял он вечером 8 августа.

Однако несколько дней назад и "Тринадцатый", и его оппоненты, упорно отрицавшие провал разведгруппы, узнали о судьбе Томова из публикации BILD.

По данным издания, ранним утром 8 августа украинский спецназ провел "впечатляющую секретную операцию" на левом берегу Днепра, целью которой было похищение майора Томова, отвечающего за приграничный участок, — чтобы узнать больше о стратегии обороны российских сил в оккупированной Херсонской области.

Украинские спецназовцы на небольших лодках переправились через Днепр и Конку и высадились на левобережье Херсонщины. Чтобы прикрыть маневр, украинская армия в это время начала обстреливать левый берег "десятками ракет". Пока снаряды "кошмарили" оккупантов, спецназовцы подошли к российским позициям и молниеносно штурмовали их.

Далее же последовала самая сложная и рискованная часть операции, пишет BILD. С помощью то ли радио, то ли мобильного телефона одного из убитых в ходе штурма оккупантов украинские спецназовцы под видом российских военнослужащих запросили помощь. На призыв откликнулся Томов, который оправился в "украинскую ловушку" в сопровождении десятка своих подчиненных.

"Как только Томов прибыл на место, он со своими бойцами и бронетранспортёром попал в засаду украинского спецназа. В считаные минуты бой был закончен, бойцы Томова погибли или были ранены, а сам Томов оказался в плену у украинцев", – пишет BILD.

По оценкам Гузенко, всего в ходе операции армия РФ потеряла убитыми или пленными порядка 25 российских военнослужащих. BILD же отметило, что и несколько украинских спецназовцев после операции не вернулись.

Напомним, ранее сообщалось, что спецназовцы ГУР провели успешную операцию на левобережье Херсонщины.

Спецоперацию на временно захваченной части Херсонской области проводили бойцы батальона "Шаман", они уничтожили целое подразделение ракетных войск РФ.

Также OBOZREVATEL писал, что ССО показали кадры операций на островах между левым и правым берегами Днепра: там российских оккупантов воины атаковали с воды.