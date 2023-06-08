В ССО показали кадры операций на островах между левым и правым берегами Днепра: врага атаковали из воды. Видео

Силы специальных операций ВС Украины показали кадры военных действий в Херсонской области. Защитники провели ряд операций на островах между левым и правым берегами Днепра.

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Соответствующее видео было выложено в официальном Telegram-канале ССО ВС Украины. Так, в сюжете показали тяжелую и рискованную работу украинских воинов (чтобы увидеть видео, докрольте до конца новости).

Как отмечается, каскад островов между берегами Днепра был "серой зоной", со всех сторон окруженной водой. На этом месте украинские военные в течение нескольких месяцев вели "тихую войну" за преимущество на Днепре.

Враг предпринимал попытки разведки, минирования территории, обустройства позиций и наблюдательных постов. Со своей стороны, наши военные не допускали, чтобы противник закрепился на этой территории и чувствовал себя безопасно.

"Неподконтрольные участки реки и суши, десятки мин под ногами, малые группы в поиске противника и круглые сутки висящие над головами. В таких условиях побеждают ум и хитрость, дерзость и характер. Именно так работают воины морского центра специальных операций ССО Украины", – отметили в репортаже.

Соответствующее видео было снято еще зимой, однако из соображений безопасности выложить в сеть его смогли только сейчас, чтобы не сорвать операцию.

Напомним, что военный эксперт Владислав Селезнев выразил мнение, что "тихое" контрнаступление уже началось. Украинские Силы обороны уничтожают важнейшие военные объекты врага на временно оккупированной территории и даже самой РФ. Так формируется будущее поле сражения.

Также разведка Британии указала на важный перелом в войне. Отмечается, что украинские силы обладают инициативой по большинству направлений боевых действий. Тяжелые бои сейчас продолжаются на многих участках фронта.

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