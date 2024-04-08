Прорвался в окруженный Мариуполь и вернулся: на войне погиб пилот Ми-8 Виталий Пляка. Фото

В субботу, 6 апреля, на столичном Лесном кладбище друзья и родные провожали в последний полет военного летчика, командира экипажа вертолета Ми-8 Виталия Пляку, который в 2022 году смог прорваться в окруженный Мариуполь и вернуться. Он погиб в марте 2024 года.

Об этом сообщил в Facebook пилот 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" Василий Мулик. Он был побратимом погибшего.

В ряды Вооруженных сил Украины Виталий Пляка присоединился в начале полномасштабного вторжения.

"Этот пожилой, с ног до головы покрытый татуировками, дядя - всегда на позитиве. Улыбающийся, каждое мгновение готов к приключениям и авантюрам.Он для меня – пример чего-то действительно настоящего. Настоящего человека. Настоящего гражданина. Настоящего летчика", – написал побратим погибшего.

Военный отметил, что летчик погиб в результате поражения вертолета из российского ПЗРК.

"Похоронили в минувшую субботу, на Лесном. И сейчас где-то там, среди туч. Я уверен, что Петрович, хитро улыбаясь, раздражает и тролит ангельскую братию своими татуировками, а из колонки-ДжиБиЭльки играет AC/DC", – резюмировал печальное известие Василий Мулик.

Напомним, в конце апреля 2023 года Виталий Пляка в комментарии для "Радио Свобода" рассказывал, что их экипаж весной 2022 года вез украинскому гарнизону на "Азовсталь" вооружение, "старлинки" и медикаменты. Также они с завода эвакуировали раненых.

"Раненых я уже по количеству не помню - где-то от восьми до десяти ребят мы забрали. Все были тяжелые, все лежачие", – рассказывал летчик.

Он также отмечал, что эта помощь для ребят на "Азовстале" была очень важна. Потому что они чувствовали, что их не забыли и не оставили, что есть кто-то, кто может при некоторых обстоятельствах к ним прийти и помочь.

Когда мы долетели до моря и уже "упали", снизились над морем, когда вдалеке развевался Мариуполь и "Азовсталь", я как-то так впервые с облегчением вздохнул. Мы здесь, мы рядом. А потом, когда мы уже сели на "Азовсталь" и когда ребята начали разгружать нас и загружать раненых - там я тоже вздохнул, и думаю – раз я сюда пришел – то назад я приду", – вспоминал Пляка.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля Львовщина попрощалась с лейтенантом Арсеном Мартынюком, который в свои 22 года погиб в боях Донецкой области. Молодой воин являлся начальником разведки штаба самоходного артиллерийского дивизиона.

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