Прошедшие плен имеют право на демобилизацию, – Гончаренко

Те военнослужащие, которые были уволены после плена, теперь имеют право на демобилизацию. Эта норма предусмотрена в новом законе №10449, принятом сегодня Верховной Радой.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, демобилизация бывших пленников состоится по собственному желанию. То есть, если они захотят остаться в армии – это их право.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли закон о мобилизации в Украине №10449 во втором чтении. "За" проголосовали 283 парламентария.

Теперь документ должен быть подписан спикером Верховной Рады и президентом Украины. Только после этого он вступит в силу.