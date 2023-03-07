Прошел ад Дебальцево и защищал Луганский аэропорт: на Донбассе погиб комбат 80-й ОДШБ майор Андрей Луканюк. Фото

7 марта стало известно о смерти еще одного украинского защитника, который отдал свою жизнь, защищая Украину. Андрей Луканюк погиб во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.

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Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Луканюк был командиром аэромобильного батальона 80-й ОДШБ.

"Еще один украинский защитник отдал свою жизнь за нашу свободу: вчера во время выполнения боевого задания в населенном пункте Времен Яр Бахмутского района Донецкой области в результате вражеского артиллерийского обстрела КСП погиб командир аэромобильного батальона 80-й ОДШБ майор Андрей Луканюк", – написал Братчук.

Также трагическую смерть прокомментировали и в пресс-службе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

"С грустью сообщаем, что 6 марта во время выполнения боевого задания в населенном пункте Времен Яр Бахмутского района Донецкой области в результате вражеского артиллерийского обстрела КСП аэромобильного батальона погиб командир аэромобильного батальона майор Луканюк Андрей Валерьевич", – написали в сообщении.

Собратья бойца отмечают, что Андрей Луканюк "был настоящим примером военной доблести и славы".

Как известно, с 2013 года Андрей Луканюк активно участвовал в формировании 3-й батальонной тактической группы 80 ОДШБ. С 2014 года он выполнял боевые задания в должности командира роты, участвовал в боях за Луганский аэропорт, Дебальцево, Красногоровку, Широкино.

В 2022 году майор Андрей Луканюк возглавил аэромобильный батальон бригады.

"Андрей Валерьевич был офицером, которого уважали, он был подлинным примером военной доблести и славы. Требовательный и справедливый. Выражаем искренние соболезнования семье. Склоняем головы в великой скорби", – написали в пресс-службе 80-й ОДШБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта из российского плена вернулись 130 военных, среди которых защитники "Азовстали" и попавшие в плен защитники Бахмута и Соледара. В обратном направлении отправились 90 плененных на территории Украины российских оккупантов.