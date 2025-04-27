Прошел плен и потерял зрение на один глаз: появились детали о папе 1,5-летней девочки из Киева, чью маму убила армия РФ

В Киеве погибла 44-летняя Анна Полищук — мама маленькой 1,5-летней дочери, которую она воспитывала в декретном отпуске. Муж погибшей, Александр, был военным с 2014 года, а в 2022 году попал в плен, в результате чего потерял зрение на один глаз.

Видео дня

Женщина погибла 24 апреля в результате российского удара баллистической ракетой по жилому дому в Святошинском районе. Об этом сообщил проект "Их убила Россия".

"Киев. Россия убила маму 1,5-летней девочки Анну Полищук, ударив баллистикой по дому, в котором жила семья. Россия оставила мужчину с дочерью без самого родного человека и без дома…" – говорится в сообщении.

24 апреля российская ракета разрушила их дом, похоронив под завалами Анну и еще 11 жителей дома. Александр и их маленькая дочь выжили чудом, оставшись буквально налегке.

На одном из фото, предоставленном семьей погибшей, мужчина находится в укрытии после российского удара. На нем халат, а на ребенке – плед. Больше у них ничего не осталось.

Александр в комментарии hromadske рассказал, что их квартира была на втором этаже первого подъезда дома, который полностью уничтожила Россия. Он не знает, как выжил, но успел прикрыть собой полуторагодовалую дочь.

"Все произошло очень быстро. Вдруг — пыль, темно, и я под завалами. Меня нашел сосед", — рассказал мужчина.

В момент российского баллистического удара супруга Александра находилась в соседней комнате. Она умерла в карете скорой помощи, а о гибели Анны узнал только утром.

Родные семьи обратились ко всем неравнодушным с просьбой помочь, поскольку сейчас семья готовится к похоронам и не имеет даже базовых вещей. Анна Полищук была любящей мамой и женой, ставшей жертвой русского террора.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля в Святошинском районе Киева завершили ликвидацию последствий российского ракетного удара. В результате атаки, которая произошла 24 апреля, погибли 12 человек, еще 87 получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!