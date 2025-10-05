Проскользнул под антидронными сетками: FPV-дрон пограничников залетел в командный пункт врага на Харьковщине. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать врага. На этот раз FPV-дрон пограничников залетел в командный пункт врага на Харьковщине. Бойцы "Стального кордона" провели настоящий трюк на Северо-Слобожанском направлении.

Эффектное видео операции опубликовали в ГПСУ. Отмечается, что беспилотник наших военных проскользнул под антидроновими сетками россиян.

"Дверь открыта? Отлично. FPV-дрон на оптоволоконном управлении пролетел почти 15 км, проскользнул под антидроновими сетками, в которые так верили оккупанты. Он без приглашения залетел в их командный пункт. Для нашего "камикадзе" двери оказались настежь", – говорится в подписи к видео.

Напомним, что украинские защитники продолжают наносить потери российской оккупационной армии. В частности, недавно под Волчанском на Харьковщине удалось поразить место запуска российских ударных беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные продолжают уничтожать логистику российских захватчиков глубоко в их тылу. В частности, на оккупированной части территории Херсонской области под прицел беспилотников наших воинов попали грузовик и легкая автомобильная техника врага.

