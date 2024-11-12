'Просто пустой популизм': в ВСУ раскритиковали идею нардепа Безуглой расформировать ТЦК и СП

Народный депутат Марьяна Безугла считает, что в Украине нужно расформировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые занимаются мобилизацией. В Вооруженных силах такую идею раскритиковали.

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Об этом Безугла написала в Telegram. Она отметила, что численность работников в ТЦК и СП вместе с рекрутинговыми центрами составляет до 100 тысяч человек.

"Если расформировать ТЦК и СП, оставить только рекрутинговую функцию, передать административные обязанности в ЦНАП и ввести прямой призыв в бригады с централизованным мониторингом, то по меньшей мере 50 тысяч военнослужащих ТЦК и СП смогли бы пополнить ряд необходимых боевых подразделений", – пишет нардеп.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин назвал идею Безуглой расформировать ТЦК и ввести новую гражданскую структуру "пустым популизмом, недостойным обсуждения".

"Вместо того чтобы решить проблему, хотят создать новую. В виде новой структуры, с х*** знает каким статусом и принципами работы. Каким образом, на каких основаниях она будет мобилизовать людей, неясно", – написал он.

Жорин подчеркнул, что проблема не в самой структуре под названием ТЦК, а в ее коррумпированности. Поэтому нужно бороться с коррупцией, а не придумывать новые учреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее скандально известная нардеп Марианна Безугла тоже отметилась громким заявлением. В этот раз она призвала мобилизовать женщин в Украине, чем вызвала резкую реакцию в сети.

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