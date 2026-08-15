"Простой расчет": Бутусов предлагает подчинить Билецкому оборону Славянска и Константиновки

Командир Третьего штурмового корпуса Андрей Билецкий мог бы возглавить оборону Славянско-Краматорской агломерации и Константиновки в Донецкой области. Российская армия уже штурмует лес Чобиток и еще несколько доминирующих высот на восточной окраине Славянска, поэтому нужно исправлять ситуацию.

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Об этом заявил военный корреспондент и главный редактор "Цензор Нет" Юрий Бутусов. По его словам, это наиболее удобный природный оборонительный рубеж, и в случае захвата этих городов это приведет к потере всего Донбасса.

Билецкий может возглавить оборону Славянска, Краматорска и Константиновки

По его словам, в случае потери Донецкой области в США и Европе вновь будет предпринята попытка заставить Украину капитулировать в формате переговоров с Россией путем сокращения финансирования Украины, поскольку это станет весомым аргументом в пользу невозможности изменить ход войны.

"Это не вопрос поиска очередного "мессии", это простой расчет. Фланг корпуса Билецкого – это Донбасс, Лиман, где он держит фронт и где враг не может продвинуться ни на шаг", – заявил медийщик.

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Таким образом, по его словам, зона ответственности Билецкого может расшириться, поскольку его силы удерживают фронт поблизости, и он может усилить своими резервами участок Славянска. По мнению Билецкого, командиры Третьего корпуса помогут упорядочить боевые порядки украинских войскна основе своего успешного опыта.

"Очевидно, что под командование Билецкого необходимо передать не только корпус, отвечающий за Славянск, но и корпус, отвечающий за Константиновку, поскольку враг движется по всему этому фронту, и оборона необходима в широкой полосе", – сказал Бутусов.

Напомним, российская армия начала повторять элементы своей кампании воздушного перехвата в Донецкой области, опробованной летом-осенью 2025 года. Тогда эта тактика создала условия для продвижения в районе Покровска и Гуляйполя, и сейчас она разворачивается вокруг Славянска и Краматорска, которые образуют северную часть "пояса крепостей" в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно российская авиация восемь раз подряд нанесла удары управляемыми авиабомбами по Краматорску и поселку Беленькое в Донецкой области. В результате авиаудара по городу один человек погиб, ещё 17 получили ранения.

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