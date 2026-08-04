Россия копирует сценарий изоляции Покровска для атаки на "Крепостной пояс"

Российская оккупационная армия начала воспроизводить элементы своей кампании воздушного перехвата в Донецкой области, опробованной летом-осенью 2025 года. Тогда эта тактика создала условия для продвижения в районе Покровска и Гуляйполя.

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На данный момент аналогичная стратегия изолирования тылов разворачивается вокруг Славянска и Краматорска, образующих северную часть "Крепостного пояса" в Донецкой области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Враг повторяет тактику 2025 года

Воздушный перехват предполагает активное использование авиации и беспилотников для ударов по ближнему тылу с целью напрямую повлиять на ситуацию на передовой. В 2025 году российская армия использовала комбинацию ракет, планирующих бомб и дронов для систематического поражения наземных линий связи и транспорта, полигонов и железнодорожной инфраструктуры.

Эти действия позволили частично изолировать снабжение украинских сил в районе Покровска и Гуляйполя перед последующим наземным продвижением. В 2026 году аналогичный сценарий планируется реализовать на севере Донецкой области.

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Разрушение украинской логистики

Основная задача текущих и прошлых ударов – отрезать защищающие "Крепостной пояс" подразделения от стабильного снабжения. Украинские и российские источники неоднократно комментировали негативное влияние российских ударов на украинскую логистику. Ночные логистические операции в Славянске и Краматорске значительно усложнились.

Для усиления воздействия применяются конкретные меры. Российские войска наращивают интенсивность атак по локомотивам, играющим ключевую роль в военных перевозках.

Кроме того, в июле 2026 года российскому командованию было передано 1000 барражирующих боеприпасов типа "Молния" с явным приказом усилить давление на тыловые объекты в Краматорске и его окрестностях.

Удары по мостам

Параллельно с атаками на технику начались системные удары по мостовой инфраструктуре регионов. Геолоцированные кадры от 2 августа подтверждают последствия удара российской РСЗО, в результате которого был сильно поврежден Черивковский мост через реку Казенный Торец на востоке Славянска.

Данный мост имеет критическое значение, так как связывает Славянск с трассой H-20, ведущей в Краматорск. По оценкам российских военных блогеров, этот объект являлся одним из всего лишь трех мостов в Славянске, способных выдерживать перемещение тяжелой техники.

Разрушение подобных логистических узлов призвано максимально затруднить перегруппировку и подвоз боеприпасов для ВСУ перед возможным активизированием наземных операций.

Напомним, 2 августа российские войска нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области. В результате атаки были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в различных районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что не намерены пересматривать свои условия для прекращения боевых действий против Украины. По словам российских оккупантов, Москва якобы готова вернуться к переговорному процессу только после "выполнения Украиной условий".

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