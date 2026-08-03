2 августа в Бериславе, что в Херсонской области, оккупанты уничтожили Свято-Введенскую церковь. Памятник архитектуры национального значения, построенный в 1726 году, сгорел в результате удара российского дрона.

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Храм, известный как "деревянная церковь", до сих пор оставался едва ли не единственным культовым сооружением на деоккупированной части Херсонской области, которое не было повреждено обстрелами. Об этом сообщает издание "Мост".

До момента уничтожения храм находился в ведении Новокаховской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата), которую возглавляет гражданин России митрополит Филарет (Зверев). В августе 2023 года Бериславская городская военная администрация обратилась в Министерство культуры и информационной политики Украины с предложением вернуть церковь в государственную собственность, однако это обращение осталось без ответа.

С начала полномасштабного вторжения настоятель храма о. Александр Михайленко сотрудничал с оккупационными властями. После деоккупации левобережной части Херсонской области он покинул территорию вместе с российскими войсками. После этого настоятелем Свято-Введенской церкви стал о. Николай Понич, которого перевели в Берислав из временно оккупированного села Тавричанки Каховского района.

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Что известно о храме

Храм был построен из дуба в 1726 году без использования металлических гвоздей. Конструкции соединялись деревянными шпонками. Церковь принадлежала к средненадднепрянской архитектурной школе и считалась единичным примером запорожского церковного зодчества.

В 1785 году переселенные на эти земли полтавские казаки перевезли храм по Днепру. Разборное сооружение доставили на плотах из поселка Переволочная Полтавской губернии к крепости Кизикермен, которая впоследствии получила название Берислав. Сначала церковь установили в центре города и освятили в честь Воскресения Христова. Однако в 1853 году её перенесли на Введенское кладбище и переосвятили в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

После установления советской власти храм закрыли и использовали в качестве склада. Его также планировали разобрать на дрова. Однако богослужения возобновили во время Второй мировой войны, когда вокруг церкви немецкие военные устроили кладбище.

Напомним, 23 мая российская оккупационная армия нанесла удары по Балаклее Харьковской области. В результате вражеских обстрелов было разрушено культовое здание — храм.

Также OBOZ.UA сообщал, что в результате террористической атаки РФ по столице было повреждено здание Успенского собора Киево-Печерской лавры. После удара загорелась крыша, а также были разрушены внутренние помещения сооружения.

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