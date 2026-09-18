Протестировано впервые: в Украине провели испытания багги с дистанционным управлением. Фото

В Украине прошли первые закрытые испытания багги с возможностью дистанционного управления. Задача этой отечественной техники – спасти жизни воинов.

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В испытаниях приняли участие бойцы "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки МО Украины. Об этом 18 сентября на официальном сайте сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"Министерство обороны Украины и кластер оборонных инноваций Brave1 работают над обеспечением войск современными багги с возможностью дистанционного управления", – отметили в Минобороны.

Сотрудники ГУР не просто наблюдали, а сами пилотировали технику и сразу давали конструктивные отзывы. Багги оценивались по ряду критериев, важных при боевом применении.

Производители уже дорабатывают беспилотные багги, опираясь на замечания военных. Следующий шаг – протестировать остальные имеющиеся разработки.

В Минобороны напомнили, что транспорт с дистанционным управлением помогает сохранять жизни и является очередным шагом на пути роботизации войск.

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"Силы обороны Украины уже некоторое время используют иностранные багги. Продолжается работа над созданием полноценного рынка украинских средств с надежной системой дистанционного управления. Более половины имеющихся в Украине разработок уже получили гранты от Brave1", – рассказала пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA, недавно Украина успешно испытала новый перехватчик, предназначенный для борьбы с российскими реактивными дронами типа "Шахед". Во время испытаний удалось сбить вражеский беспилотник, однако разработчикам еще необходимо усовершенствовать отдельные аспекты управления своей техникой.

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