Противник не оставляет попыток форсировать Северский Донец: военные рассказали о ситуации в Дроновке

Армия России продолжает попытки форсировать реку Северский Донец и совершать рейды из Северска в направлении Дроновки в Донецкой области. Движение вражеских бойцов осуществляется со стороны как Серебрянского леса, так и Ямполя.

Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ. Там заявили, что за прошедшие сутки ВС РФ пытались провести высадку десанта с моторной лодки, но попытка была сорвана.

Что известно

По словам украинских десантников, российская армия также осуществляет попытки добраться до Дроновки с юго-востока. Одиночные отряды из Северска совершают рейды, перемещаясь через реку Бахмутовку, которая находится на юге.

"Чтобы предотвратить перемещение личного состава противника, воины 81-й ОАэМБр с помощью тяжелого дрона-бомбера уничтожили переправу. Личный состав в количестве трех военнослужащих был ликивидирован", – говорится в сообщении.

Дополнительно сообщается, что общая ситуация вблизи Дроновки остается сложной, но контролируемой украинскими десантниками. За прошедшую неделю в зоне ответственности бригады были уничтожены 54 российских солдата, три мотоцикла, один квадроцикл и одна резиновая моторная лодка.

Напомним, ранее стало известно, что в Донецкой области ВС РФ сосредотачивают личный состав в Северске и пытаются продвигаться в направлении Дроновки. Они применяют тактику малых групп и комбинированных атак, а также предпринимают попытки форсирования водных преград.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ проинформировали, что украинские войска отступили от Северска из-за превосходства российских сил в личном составе и технике. В частности, враг активно наращивал инфильтрационные просачивания.

