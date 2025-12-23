Оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике: в Генштабе сообщили о выходе ВСУ из Северска

Украинская армия отступила от Северска Донецкой области из-за превосходства российских войск в личном составе и технике. В частности, враг активно наращивал инфильтрационные просачивания.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там добавили, что несмотря на отход, город находится под огневым контролем украинских сил.

"С целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта. Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой", – говорится в сообщении.

Дополнительно сообщается, что россияне смогли продвинуться за счет значительного численного преимущества и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях.

Сам город остается под огневым контролем ВСУ, говорят в Генштабе. Логистика российских сил постоянно находится под атакой.

Ситуация в Донецкой области – последние новости

Напомним, ранее в районе Северска бойцы ВСУ прицельным ударом БПЛА ликвидировали российского пропагандиста Николая Чигасова. Мужчина добровольно отправился убивать украинцев в первый год полномасштабного вторжения.

В то же время подразделение 8-го полка Сил специальных операций Украины во время поисковых действий в лесистой местности в Донецкой области обнаружило замаскированную позицию противника. В результате боя вражеский отряд отошел с потерями.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья. Эти меры обусловлены остановкой продвижения российских войск в Донецкой области.

