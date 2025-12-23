В Донецкой области ликвидировали российского пропагандиста, который пошел на войну против Украины добровольцем

В районе города Северск, Донецкой области бойцы ВСУ прицельным ударом БПЛА ликвидировали российского пропагандиста Николая Чигасова. Мужчина добровольно отправился убивать украинцев в первый год полномасштабного вторжения.

Об этом сообщило российское издание, в котором ранее Николай Чигасов работал корреспондентом. Как отметили в СМИ, смертельное ранение пропагандинст получил в середине сентября вблизи села Верхнекаменское.

Что известно о Николае Чигасове

До начала полномасштабного вторжения страны-агрессора, Чигасов работал корреспондентом в одном из российских СМИ. Впоследствии, в октябре 2022 года добровольно присоединился к российскому оккупационному войску.

Службу Чигасов начал в статусе рядового и впоследствии получил звание лейтенанта. В течение последнего года жизни бывший пропагандист командовал взводом огневой поддержки штурмовой роты. Известно, что Чигасов участвовал в развитии систем противодействия беспилотникам в так называемой "ЛНР".

Также известно, что оккупант участвовал в боях под Кременной и селе Спирное. В сентябре 2024 года в результате удара дрона получил ранение ноги.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Севастополе российские силовики застрелили Станислава Орлова, командира расформированной 88-й отдельной диверсионно-разведывательной бригады РФ "Эспаньола", который еще с 2014 года участвовал в российской захватнической войне против Украины. Главаря российских террористов с позывным "Испанец" убили во время силовой операции на даче в садовом товариществе "Флотский".

Также напомним, 22 декабря, на юге Москвы прогремел взрыв. В воздух взлетело легковое авто, один человек получил серьезные ранения. Чуть позже было названо имя пострадавшего, им оказался российский генерал Фанил Сарваров, который участвовал в войнах в Чечне, Осетии, Сирии и Украине. Преступник скончался в больнице.

