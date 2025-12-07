"Враг не пройдет!" Воины ВСУ показали кадры подрыва дамбы в Приволье в Донецкой области

Бойцы 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья. Эти меры обусловлены остановкой продвижения российских войскв Донецкой области.

Кадры обнародовала пресс-служба бригады. В свою очередь, аналитики DeepState рассказали о месте поражения.

Подрыв дамбы в Донецкой области

По информации аналитиков, поражение произошло возле города Приволье. Кроме того, река Васюковка дальше впадает в другую реку, Бахмутку.

"Водозабор пруда вряд сильно на нее повлияет, а вот что происходит такое по линии Приволье – Бондарное – Васюковка вопрос открытый", – написали аналитики.

Ситуация в Донецкой области – последние новости

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что стабилизация ситуации в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от многих факторов. В частности, от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач.

В то же время ситуация в Мирнограде остается очень тяжелой. Впрочем, Вооруженные силы Украины мужественно держат оборону и не дают врагу продвигаться.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины продолжают оборону Покровска и Мирнограда. В то же время россиянам удалось существенно усложнить украинскую логистику на Покровском направлении, что вызывает для Сил обороны существенные проблемы.

