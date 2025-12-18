'Увидели движение противника и сразу вступили в бой': в ССО показали кадры столкновений в Донецкой области. Видео

Подразделение 8-го полка Сил специальных операций Украины во время поисковых действий в лесистой местности в Донецкой области обнаружило замаскированную позицию противника. В результате боя вражеский отряд отошел с потерями.

Видео показали в пресс-центре ССО. Там заявили, что в результате боя погиб один российский солдат.

На опубликованных кадрах от военных хорошо видно блиндаж, генератор, разбросанные вещи и элементы маскировки, что свидетельствует об использовании этой позиции противником. По оценке бойцов, враг оставил ее в спешке.

Во время дальнейшего сближения воины ССО зафиксировали движение противника и немедленно открыли огонь. В результате один российский солдат был убит, остальные отошли вглубь лесного массива.

Ситуация в Донецкой области – последние новости

Напомним, украинская армия продолжает сдерживание российских войск на определенных рубежах Донецкой области. Враг осуществляет попытки прорыва к селу Гришино к северо-западу от Покровска.

Незадолго до этого подразделение 8-го полка Сил спецопераций Украины во время выполнения задания в лесной местности Донецкой области обнаружило и уничтожило российский отряд. Пресс-центр полка показал как это все происходило. А недавно была уничтожена вражеская РСЗО "Ураган" вместе с экипажем и механиками.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья. Эти меры обусловлены остановкой продвижения российских войск в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!