Отработали точно: воины ССО поразили РСЗО БМ-27 'Ураган' и личный состав врага в Донецкой области. Видео

Силы специальных операций Украины поразили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган" и бригаду ее обслуживания в Донецкой области. Операцию проводили с помощью дальнобойных фронтовых дронов FP-2.

Об этом сообщила пресс-служба ССО во вторник, 16 декабря. Украинские дроны успешно поразили обе цели на временно оккупированной территории региона.

Как сообщается, в ночь на 16 декабря подразделения Сил спецопераций осуществили удар по вражеским целям на временно оккупированной территории в Донецкой области с использованием дронов-камикадзе FP-2.

В населенном пункте Благодатное Амвросиевского района ССО отработали по пункту хранения РСЗО БМ-27 "Ураган" и пункту дислокации ее расчетов. Кроме того, в районе Покровска было поражено место базирования ремонтных бригад уничтоженной техники.

Ситуация в Донецкой области – последние новости

Напомним, украинская армия продолжает сдерживание российских войск на определенных рубежах Донецкой области. Враг осуществляет попытки прорыва к селу Гришино к северо-западу от Покровска.

Незадолго до этого подразделение 8-го полка Сил спецопераций Украины во время выполнения задания в лесной местности Донецкой области обнаружило и уничтожило российский отряд. Пресс-центр полка показал, как это все происходило.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья. Эти меры обусловлены остановкой продвижения российских войск в Донецкой области.

