'Противник несет ощутимые потери': Заблоцкий оценил, способна ли Россия отрезать Украину от моря

Россияне продолжают атаковать Одесскую область, однако отрезать Украину от моря Россия не сможет. Для этого у врага не хватает как сил, так и средств, поэтому атаки на Одесскую область преследуют цель запугивания и уничтожения морской составляющей украинской экономики.

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На фоне ударов РФ по Одесской области Украина наращивает в регионе противовоздушную оборону. О ситуации в интервью OBOZ.UA рассказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины Владимир Заблоцкий.

Россия не сможет отрезать Украину от моря, уверен эксперт.

"У врага нет ни сил, ни средств, ничего другого. Это не более чем запугивание. Это попытка уничтожить морскую составляющую нашей экономики – после того, как мы прорвали морскую блокаду, как возобновили сообщение с внешним миром, возобновили экспорт и импорт по морю. Противник больше не может ничего сделать. Его корабли больше не могут атаковать суда, потому что они идут водами Болгарии, Румынии, Турции. В случае атаки это будет означать войну с НАТО", – пояснил Заблоцкий.

Единственная возможность для россиян попытаться остановить украинский экспорт и импорт, осуществляемый по морю – это наносить удары по портам Одесщины.

"Когда суда заходят в порты Одессы – да, они пытаются что-то сделать. Но и мы не отстаем. Мы усилили ПВО и ПРО. Не исключаю, что в этом регионе появились новые системы Patriot или SAMP/T. Официально об этом не сообщается, но очевидно, там уже работают средства противовоздушной обороны. Противник несет ощутимые потери. Но он не может этого признать, ведь в питерской подворотне так не принято – "пацан сказал, пацан сделал". Но не выходит у пацана ничего", – резюмировал Заблоцкий.

Напомним, 25 июля Оккупанты атаковали юг Одесщины. Под вражеским обстрелом снова оказался Измаильский район. В результате обстрела произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

Кроме того, в результате падения обломков БПЛА на частный дом пострадали два человека.

По Измаилу захватчики били и за день до того, 24 июля. Тогда оккупантам удалось повредить портовую инфраструктуру, местные власти также сообщали о прилете в пятиэтажку.