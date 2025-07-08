'Противник пробует отодвинуть наши силы от госграницы': Селезнев оценил ситуацию на Харьковщине. Карта

Россияне атакуют Волчанск в рамках замысла по отодвижению украинских сил от государственной границы. В частности, это нужно врагу, чтобы обезопасить Шебекино в Белгородской области и его окрестности от украинских ударов по расположенным там законным целям.

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Впрочем, на севере Харьковщины россияне вряд ли смогут добиться даже тактических успехов. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Он подчеркнул, что и Волчанск, и расположенный на территории РФ населенный пункт Шебекино расположены примерно на одинаковом расстоянии от государственной границы – около 6-7 км.

"Соответственно, плечо подвоза для россиян, чтобы атаковать наши рубежи на Волчанском направлении, достаточно короткое. Со своей стороны, мы постоянно работаем, используем наши подразделения на территории Шебекино. Базы, арсеналы, склады, места сосредоточения личного состава, командный пункт, пункт управления связи на территории Шебекино для нас являются законными целями. И туда постоянно прилетает", – подчеркнул Селезнев.

Он добавил, что отслеживает сообщения о воздушных тревогах на территории РФ в российских пабликах – и абсолютное большинство из них происходит на территории Белгородской области и в частности Шебекинского района.

"Противник, пытаясь активно влиять на наших защитников Волчанска, пробует отодвинуть наши силы от госграницы. Так надеясь обезопасить Шебекино и его окрестности от воздействия наших реактивных снарядов, наших дронов и других систем огневого поражения", – отметил эксперт.

В то же время шансы на успех россиян в этом он оценивает довольно скептически. Селезнев напомнил, что "масштабное наступление" на севере Харьковщины, которое Россия начала в мае прошлого года, бросив в бой 40-тысячную группировку, в итоге вылилось в "продвижение" оккупантов на 3,5-6 км на отдельных участках фронта. Ачасть захваченной ими территории украинские воины вернули в результате контрнаступательных мероприятий.

"Я думаю, что и на этот раз все потуги противника будут иметь подобный финальный результат. Россияне вряд ли смогут добиться какого-то значимого успеха даже на тактическом уровне на этом участке фронта. Линия инженерных фортификаций, прозрачность поля боя позволяет мне достаточно однозначно утверждать, что попытки противника атаковать в этом направлении вероятны, но все они будут напрасными", – резюмировал Селезнев.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, что армия России уже уничтожила часть Волчанска, атаки происходят ежедневно.

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины малыми группами. Часть города Волчанск из-за постоянных российских атак уже полностью уничтожена.

Несмотря на интенсивные действия врага украинские войска контролируют логистику оккупантов. Поэтому враг не может применять в районе Волчанска большое количество бронированной техники, а к линии боевого соприкосновения захватчики перемещаются автомобилями, багги или мототехникой.

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