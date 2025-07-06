Армия России уже уничтожила часть Волчанска, атаки происходят каждый день – военные

Российская террористическая армия продолжает атаковать на севере Харьковской области. Одной из главных целей врага на этом участке фронта является город Волчанск.

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Путинские войска за год фактически сравняли город с землей. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Историк".

По слова военнослужащего, оккупанты пытаются осуществлять штурмовые действия позиций Вооруженных Сил Украины малыми группами. При этом часть города Волчанск из-за постоянных российских атак уже полностью уничтожена.

Несмотря на интенсивные действия врага украинские войска контролируют логистику оккупантов. В связи с этим враг не может применять в районе Волчанска большое количество бронированной техники, а к линии боевого столкновения они перемещаются на автомобилях, багги или мототехнике.

Также защитники отмечает, что по сравнению с прошлым летом, когда в Волчанске продолжались интенсивные действия, сейчас активность российских штурмовых групп упала. Тем не менее, враг начал активно использовать дроны на оптоволоконном кабеле.

Напомним, российская оккупационная армия недавно захватила территории к северо-востоку от Покровска и пытается продвинуться дальше к Доброполью. Путинские войска планируют взять Покровск в кольцо и обойти украинские фортификации с запада в ближайшие месяцы.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия продолжает лгать о новых победах по "завоеванию" очередных украинских территорий. В частности, о боях в Днепропетровской области, а именно в населенных пунктах, граничащих с Донецкой областью.

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