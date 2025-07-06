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Армия России уже уничтожила часть Волчанска, атаки происходят каждый день – военные

Алексей Лютиков
War
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Армия России уже уничтожила часть Волчанска, атаки происходят каждый день – военные

Российская террористическая армия продолжает атаковать на севере Харьковской области. Одной из главных целей врага на этом участке фронта является город Волчанск.

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Путинские войска за год фактически сравняли город с землей. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Историк".

По слова военнослужащего, оккупанты пытаются осуществлять штурмовые действия позиций Вооруженных Сил Украины малыми группами. При этом часть города Волчанск из-за постоянных российских атак уже полностью уничтожена.

Несмотря на интенсивные действия врага украинские войска контролируют логистику оккупантов. В связи с этим враг не может применять в районе Волчанска большое количество бронированной техники, а к линии боевого столкновения они перемещаются на автомобилях, багги или мототехнике.

Также защитники отмечает, что по сравнению с прошлым летом, когда в Волчанске продолжались интенсивные действия, сейчас активность российских штурмовых групп упала. Тем не менее, враг начал активно использовать дроны на оптоволоконном кабеле.

Армия России уже уничтожила часть Волчанска, атаки происходят каждый день – военные

Напомним, российская оккупационная армия недавно захватила территории к северо-востоку от Покровска и пытается продвинуться дальше к Доброполью. Путинские войска планируют взять Покровск в кольцо и обойти украинские фортификации с запада в ближайшие месяцы.

 Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия продолжает лгать о новых победах по "завоеванию" очередных украинских территорий. В частности, о боях в Днепропетровской области, а именно в населенных пунктах, граничащих с Донецкой областью.

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