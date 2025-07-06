Армия РФ будет пытаться взять в кольцо Покровск и обойти оборону ВСУ – ISW

Российская оккупационная армия недавно захватила территории к северо-востоку от Покровска и пытается продвинуться дальше к Доброполью. Путинские войска планируют взять Покровск в кольцо и обойти украинские фортификации с запада в ближайшие месяцы.

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При этом враг продолжает подтягивать резервы на этот участок фронта. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По информации военных экспертов, российские войска недавно захватили Коптево и Шевченко-Первое, а также продвинулись к юго-востоку от Разина (все к северо-востоку от Покровска). Ранее в ISW оценивали, что российское военное командование может попытаться использовать выступ между Покровском и Торецком, чтобы охватить Покровск с северо-востока и севера или обойти украинскую оборону в Константиновке с юго-запада и запада.

Украинские войска в свою очередь наносят врагу ощутимые потери, и пока неясно, намерено ли российское военное командование использовать те же подразделения для продвижения. В ISW допускают, что оккупанты могут попытаться усилить эти подразделения дополнительными передислокациями. Этим российским подразделениям придется пересечь реку Казенный Торец, чтобы продвинуться на запад от Разина, что может стать еще одним препятствием для российского наступления в зависимости от уровня воды в реке.

Аналитики отмечают, что российские наступления к западу и северо-западу от Разина в первую очередь поддерживают охват Покровска и Мирнограда – оперативную цель, которую войска РФ преследовали в течение последних 18 месяцев. В декабре 2024 года ISW прогнозировал, что путинским войскам необходимо будет значительно продвинуться в направлении Родинского (к западу от Разина), чтобы охватить Покровск с северо-востока, и недавние наступления российских войск в районе Разина согласуются с этой оценкой.

Российские войска с трудом продвигались к юго-востоку, югу и юго-западу от Покровска из-за украинских беспилотников с конца 2024 года, и, по сути, удерживали примерно те же позиции в этих районах с января 2025 года. Российское военное командование может отдавать приоритет наступлению к северо-востоку от Покровска, пытаясь создать опорный пункт в Родинском, что могло бы позволить российским войскам либо напрямую атаковать Покровск, либо продвигаться к Новоалександровке (к северо-западу от Покровска) с целью перекрыть трассу М-30 Покровск-Павлоград и вынудить украинские войска отступить из Покровска под угрозой окружения. Российские войска также могут продвинуться к северу от Удачного или Котлино (оба к юго-западу от Покровска), чтобы перекрыть трассу М-30, если им удастся преодолеть украинские оборонительные позиции в этом районе, что в настоящее время кажется неопределенным.

Напомним, страна-террорист Россия продолжает лгать о новых победах по "завоеванию" очередных украинских территорий. В частности, о боях в Днепропетровской области, а именно в населенных пунктах, граничащих с Донецкой областью.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба, Вооруженные силы Украины продолжают успешно вести оборонительные и контрнаступательные действия, сдерживая и оттесняя противника, который пытается продвинуться в приграничье Сумщины. В частности, наши защитники освободили Андреевку и продвинулись в районе Алексеевки.

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