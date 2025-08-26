'Противник пытался штурмовать малыми группами': на Донетчине пограничники отбили вражескую атаку и пополнили обменный фонд. Видео

В День Независимости Украины, на Покровском направлении, пограничники комендатуры быстрого реагирования Черниговского отряда продемонстрировали стойкость и мужество, отбив очередной вражеский штурм. Противник пытался атаковать малыми группами.

Однако наши защитники не дали врагу прорваться и пополнили обменный фонд. Соответствующие кадры показали в ГПСУ.

"На Покровском направлении, в День Независимости Украины, воины пограничной комендатуры быстрого реагирования Черниговского пограничного отряда в очередной раз доказали: украинская земля защищается мужественно и несокрушимо", – говорится в сообщении.

Среди захватчиков были как фанатичные сторонники кремлевской пропаганды, так и наемники, воюющие исключительно за деньги. 24 августа украинские воины взяли в плен шестерых оккупантов, а несколько дней назад – еще троих. Пленные происходят из разных регионов, от оккупированной Донетчины до Удмуртии и Осетии.

Стоит отметить, что, попав в плен, захватчики получили медицинскую помощь и воду от украинских военных, которых они ранее пренебрежительно называли "бандерами".

"Украинские пограничники продолжают держать оборону, срывая планы врага и демонстрируя, что День Независимости – это не только праздник, но и ежедневная борьба за свободу", – добавили в ГПСУ.

Что предшествовало

Воины Государственной пограничной службы Украины показали свои удары по врагу на Южно-Слобожанском направлении. Укрытия, позиции и техника захватчиков "познакомились" со сбросами с дронов ГПСУ.

