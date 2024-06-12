Противник рвется в Северск по двум направлениям, но погряз в Волчанске: Сырский назвал самые горячие участки фронта. Карта

Противник продолжает вести наступательные операции разной интенсивности практически по всему фронту, но особое внимание сосредотачивает на Покровском и Кураховском направлениях. Именно здесь вражеские силы сконцентрированы больше всего, в частности, в составе восьми ударных бригад.

На этих направлениях продолжаются тяжелые бои в течение нескольких месяцев, однако наши военные смело сдерживают продвижение противника вперед. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, который несколько дней подряд работал в воинских частях, что ведут оборону на наиболее горячих точках Восточного фронта.

Активные боевые действия продолжаются в районах Часова Яра, Клещиевки и Калиновки. Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения своего влияния в направлении Краматорска и Славянска.

Враг также безуспешно штурмует Белогоровку, ставшую примером устойчивости украинских войск в Луганской области.

Противник пытается прорваться в Северск по двум направлениям, но каждый раз терпит неудачу, покидая на поле боя тела своих солдат.

В Харьковском направлении враг безуспешно пытается продвинуться в глубину наших линий и создать так называемый "пояс безопасности".

В Волчанске противник теряет инициативу, несмотря на масштабные операции и не может прорвать оборону, хотя усиливает свои силы за счет подразделений по другим направлениям.

В Запорожском направлении враг проводит наступательные операции в районах Старомайорское и Работино, однако достигает минимальных успехов.

В районе Крынки продолжаются бои за удерживание плацдарма и контроль над островами, и не произошло значительных изменений в состоянии и расположении сторон.

Сырский подчеркнул, что в таких условиях нам очень важно удержать занимаемые рубежи и позиции, чтобы не допустить прорыва обороны.

"Нам необходимо добиться преимущества над противником, уменьшить потери, а главное, изменить оборонительную и наступательную психологию, что будет важным шагом на пути к нашей Победе!

Для этого мы сосредотачиваем усилия на повышении качества проведения занятий с подразделениями, проходящими боевое согласование, в ходе которых отрабатываются вопросы борьбы с дронами противника и защита от них, передвижение на поле боя, пользование средствами РЭБ, эвакуация раненых и многие другие вопросы, которые актуальны в условиях современного боя.

Только технологическое преимущество и обучение войск обеспечат нам успех на поле боя!" – отметил Сырский.

Ранее сообщалось, что на востоке страны оккупанты усилили свою активность на Лиманском направлении, забрасывая КАБами районы Северска, неподалеку от Невского и Дружелюбовки. В целом на Лиманском направлении оккупанты атакуют вблизи Тернов, Невского, Торского и Серебрянского леса, а также Дружелюбовки и Грековки.