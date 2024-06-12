Армия РФ усилила активность на Лиманском направлении: применяет КАБы

Российские захватчики не оставляют попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины. На востоке страны оккупанты усилили свою активность на Лиманском направлении, забрасывают КАБами районы Северска, неподалеку от Невского и Дружелюбовки.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Он добавил, что в целом на Лиманском направлении оккупанты атакуют вблизи Тернов, Невского, Торского и Серебрянского леса, а также Дружелюбовки и Грековки.

По его данным, на Покровском направлении враг за минувшие сутки потерял около 260 окупантов (были убиты и ранены). Также там был уничтожен российский штурмовик Су-25 "и, конечно, повреждено большое количество военной техники".

На Кураховском направлении враг атакует у Парасковеевки и Красногоровки. Там было уничтожено не менее 70 окупантов.

В Харьковской области вражеские атаки продолжаются в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое. Здесь также российская армия активно применяет КАБ и неуправляемые ракеты. В частности, авиаудары враг наносит в районах Бугаевки, Волчанска, Волчанских Хуторов, Избицкого и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне по меньшей мере 359 самолетов. В последний раз это число обновилось утром 11 июня в новой сводке Генштаба.

Кроме самолета, враг накануне потерял также около 1100 кафиров и 200 единиц вооружений и военной техники, в том числе 32 ББМ.