Противник ведет активные наступательные действия, ВСУ наносят ему значительные потери: на фронте произошло 153 боевых столкновения – Генштаб

Войска Российской Федерации ведут в Украине активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение. 20 августа по состоянию на 22:00 на фронте произошло 153 боевых столкновения.

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Об этом сообщил в новой сводке в 909-е сутки полномасштабной войны Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Пресс-служба указала, что Силы обороны наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

По территории Украины во вторник, 20 августа, государство-террорист нанесло шесть ракетных ударов с применением десяти ракет и 73 авиаудара с применением 95 КАБов. Также захватчики задействовали для ударов 595 дронов-камикадзе и произвели более 3300 обстрелов с использованием различных типов оружия.

Самая напряженная ситуация на Покровском и Торецком направлениях.

В Харьковском направлении российские террористы девять раз штурмовали наши позиции в районах Волчанска и Липцев. В двух локациях по состоянию на 22:00 еще продолжались бои.

За сутки на этом участке фронта враг потерял более сотни оккупантов (ликвидированными и ранеными). Наши Герои уничтожили артиллерийскую систему, 36 БПЛА, две единицы автомобильной и пять единиц специальной техники; повредили три артиллерийские системы, 11 автомобилей и одну единицу спецтехники россиян.

12 раз враг атаковал Силы обороны на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Петропавловка, Берестово, Стельмаховка, Синьковка и Степная Новоселовка отбито десять наступательных действий. Ситуация напряженная, два боестолкновения еще продолжались.

На Лиманском направлении за день российские войска при поддержке авиации 18 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Новосадового, Грековки, Дибровы. Противник остановлен.

Враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить Силы обороны с позиций в районах Выемки и Переездного на Северском направлении. Все атаки отражены.

На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Клещиевки и Ивановского. Продолжалось одно боестолкновение. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 23 раза атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецкого и Зализного, 22 боестолкновения уже завершены. Бой продолжался вблизи Нелиповки.

Основные усилия ВС РФ направлены на Покровское направление. Здесь агрессор 62 раза за сутки атаковал в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного, Зеленого Поля. 49 атак защитники уже отбили, еще 13 боеприкосновений не закончились.

По предварительным подсчетам, за вторник захватчики потеряли на этом участке фронта более 280 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля уничтоженными. Также украинские защитники нанесли повреждения четырем артиллерийским системам России.

На Кураховском направлении отражены девять вражеских попыток атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Карловки. Ситуация контролируемая.

На Времивском направлении агрессор дважды пытался штурмовать передний край обороны в направлении Водяного. Украинские воины остановили атаку врага, на 22:00 бой продолжался.

На Ореховском направлении вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться в сторону Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потери позиций не допущены.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Курском направлении.

"Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить воинов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко", – добавил ГШ ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Российской Федерации на третий год "взятия Киева за три дня" создали группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск" в своих вооруженных силах. Такое решение в Москве приняли на фоне операции Сил обороны Украины в Курской области РФ.

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