Противник вернулся к тактике 'мясных штурмов': в ВСУ рассказали о ситуации на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении войска РФ вернулись к тактике "мясных штурмов". Силы обороны Украины активно ликвидируют там как живую силу врага, так и его бронетехнику, в том числе современные танки Т-90.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анастасия Блищик. По ее словам, российские оккупанты несут значительные потери в живой силе, которые украинские военные не могут посчитать.

При этом враг не перестает наступать на позиции наших защитников.

"Сегодня за утро российские оккупанты наступали одновременно на двух направлениях в полосе ответственности нашей бригады. На первом направлении были задействованы две БМП вместе с десантом, на втором направлении было два БТР, одна БМП-2 и один вражеский танк Т-72. Техника эта была ликвидирована. Оккупанты также были ликвидированы и один оккупант, которому посчастливилось выжить, он все-таки выбрал смерть и подорвал себя гранатой", – рассказала Блищик.

Кроме того, экипаж Bradley на позывном "Дискавери" из 2 механизированного батальона уничтожил 8 мая российский танк.

Также в последние дни оккупанты на Авдеевском направлении применяют против бойцов 47-й бригады танки Т-90. За один день были использованы три единицы этой техники и все они были сожжены ВСУ.

"То есть, как видим, противник применяет сейчас здесь как новейшую, так и старую технику. Если говорить о российских оккупантах, то вот сегодня их было очень много ликвидированных, даже посчитать очень трудно. Потому что противник снова вернулся к этой тактике "мясных штурмов", – сказала пресс-офицер.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне активно стягивают войска на Авдеевское направление. Они стремятся максимально расширить плацдарм и совершить прорыв украинской обороны.

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