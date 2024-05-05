Оккупанты сосредотачивают силы на Авдеевском направлении: какова цель

Россияне активно стягивают войска на Авдеевское направление. Они стремятся максимально расширить плацдарм и совершить прорыв украинской обороны.

В настоящее время идет поиск врагом участков, на которых у российских войск больше шансов прорваться дальше. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

Ведущая в студии попросила гостя прокомментировать заявление аналитиков американского Института изучения войны, которые в свежем материале отметили "значительное тактическое продвижение россиян к северо-западу от Авдеевки вблизи Архангельского".

И, в отличие от аналитиков ISW, для которых "конечная цель россиян на Авдеевском направлении остается непонятной", для Тимочко здесь никаких загадок нет.

"У россиян на Авдеевском направлении очень мощное сосредоточение войск, и их задача – с юга захватывать территории. Также речь идет об Архангельском направлении (населенный пункт Архангельское к северу от Авдеевки, по данным DeepState, россияне по состоянию на вечер 4 мая оккупировали. – Ред.) Там враг также сосредотачивает удары. Россияне сейчас атакуют на тактическом уровне по многим направлениям. Таким образом, они якобы прощупывают, чтобы понять, где можно прорваться дальше. Такие действия россиян заставляют Силы обороны Украины подтягивать резервы, чтобы давать максимальный отпор оккупантам", – прокомментировал эксперт.

Однако одним лишь Авдеевским направлением российские захватчики не удовлетворились. По-прежнему значительное внимание оккупантов приковано к городу Часов Яр, захватив который, оккупанты рассчитывают создать плацдарм для наступления на Краматорск.

Кроме того, по словам Тимочко, продолжаются и жестокие боевые столкновения в районе Очеретино, где россияне тоже создают ударную группировку.

"Россияне закрепляются по этим направлениям, делая максимум для того, чтобы взять под контроль данные населенные пункты и максимально выбивать Силы обороны Украины. И также хочу отметить: чем больше сейчас будут наступать российские войска, тем больше у Путина сил оставаться на троне", — добавил Тимочко.

Напомним, ранее стало известно, что в канун Пасхи войска РФ атаковали более 100 населенных пунктов Украины в 10 регионах нашего государства. Также под российским огнем оказалось более 100 объектов инфраструктуры.

В частности, в пасхальную ночь войска РФ ударили дронами по Днепру, повредив инфраструктуру. А в Харькове ночью вражеский БПЛА попал в частный сектор. Горели жилые дома, ранения получили шесть человек, среди них ребенок.

Днем захватчики продолжили атаковать этот город-миллионник.