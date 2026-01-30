'Противника очень трудно убить, потому что он прячется': военный рассказал, как погода повлияла на ситуацию на Славянском направлении

Интенсивность боевых действий на Славянском направлении остается высокой. Враг на этом отрезке фронта прибегает к использованию тактики малых пехотных групп, которые просачиваются в боевые порядки Сил обороны.

Зима внесла свои коррективы: с одной стороны, россиянам сложнее двигаться в снегу, однако и защитникам труднее обнаружить вражеских штурмовиков и уничтожить их. О ситуации в полосе ответственности 54 ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы рассказал в эфире телемарафона главный сержант бригады Максим Бакулин.

Что происходит на Славянском направлении

По словам Бакулина, на Славянском направлении малые пехотные группы россиян пытаются просочиться, инфильтрироваться в боевые порядки украинских подразделений. Враг прорывается к Славянску – и использует при этом все доступные для него средства.

В частности, для логистики россияне используют наземные роботизированные комплексы и большие мультироторные дроны — октокоптеры, гексакоптеры. Они медленно продвигаются, накапливаются – а дальше осуществляют микроштурмы.

Зимняя погода внесла свои коррективы в боевые действия. В снегу продвигаться россиянам сложнее, что, безусловно, играет в пользу защитников. Однако, с другой стороны, врагу при желании легче спрятаться на белом фоне.

"Его очень трудно убить, потому что он прячется и бегает. Вот сейчас действительно зима внесла свои коррективы — как плюс, так и минус. Отсутствие растительности позволяет увидеть движение. Но вместе с темна снегу, полностью белой поверхности, очень легко спрятаться. То есть, белый маскхалат, какие-то тепловизионные плащи, которые на снегу не будут отражать тепловой след, позволяют противнику спрятаться", — рассказал главный сержант 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Ранее OBOZ.UA писал, что в ВСУ предупредили о новой тактике российских дронов. Они летят на сверхнизкой высоте – порой до нескольких десятков метров – в режиме ручного управления.

Также на бортах БПЛА противника было зафиксировано использование интернет-роутеров Starlink. Против них бессильны средства РЭБ. Сложно даже обнаружить такие дроны в полете.

