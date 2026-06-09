Противодействие 'Шахедам' и ракетам: в ВСУ рассказали об эффективности комплекса ПВО Skynex

Зенитный артиллерийский комплекс Skynex продолжает демонстрировать высокую эффективность в противодействии российским средствам воздушного нападения. Во время одного из боевых дежурств расчету удалось уничтожить одну крылатую ракету и 11 ударных беспилотников типа Shahed.

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Всего на счету батареи уже десятки сбитых воздушных целей. О результатах работы комплекса Skynex рассказал командир зенитной артиллерийской батареи зенитного ракетного полка имени Украинских Сечевых Стрельцов воздушного командования "Запад" Андрей.

По словам офицера, осваивать новейший комплекс пришлось непосредственно во время службы. Сначала он проходил подготовку на месте вместе с военными, которые учились за границей, а со временем отправился с батареей на боевую позицию, где продолжил осваивать систему уже в реальных боевых условиях.

Сейчас батарея выполняет задачи на зенитном артиллерийском комплексе Skynex, который разработала немецкая компания Rheinmetall Air Defence. Система использует автоматизированные дистанционно управляемые 35-мм пушки Oerlikon Revolver Gun Mk3 с эффективной дальностью стрельбы около четырех километров. Комплекс способен уничтожать не только самолеты и вертолеты, но и беспилотники, крылатые ракеты, артиллерийские боеприпасы и другие воздушные угрозы.

За время боевой работы его подразделение уже сбило две крылатые ракеты и около 35 беспилотников типа Shahed. Самым результативным стал противовоздушный бой, во время которого расчет одновременно уничтожил 12 вражеских воздушных целей – одну крылатую ракету и 11 ударных дронов.

Именно перехват крылатых ракет больше всего запомнился личному составу батареи из-за сложности таких целей и высокой ответственности во время их поражения. В то же время комплекс Skynex продолжает подтверждать свою эффективность в защите украинского неба от массированных воздушных атак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине успешно применили новое поколение дронов-перехватчиков, способных автономно уничтожать российские ударные беспилотники Shahed. Разработка прошла боевое тестирование и позволяет значительно сократить участие оператора в процессе наведения на цель.

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