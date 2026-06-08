Украинские дроны уже автономно сбивают 'Шахеды': Федоров раскрыл подробности

В Украине успешно применили новое поколение дронов-перехватчиков, способных автономно уничтожать российские ударные беспилотники Shahed. Разработка прошла боевое тестирование и позволяет значительно сократить участие оператора в процессе наведения на цель.

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Технологию планируют масштабировать для усиления противовоздушной обороны страны. О развитии новой технологии сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Проект реализован при поддержке Brave1, который способствует развитию оборонных инноваций в Украине. Созданная украинскими разработчиками система автоматизирует около 95% процесса перехвата вражеских беспилотников – от запуска аппарата до непосредственного поражения цели.

Человек выполняет только ключевые функции контроля, а смело отслеживает воздушную обстановку, выбирает объект для атаки и дает команду на его уничтожение.

После этого дрон-перехватчик самостоятельно выполняет дальнейшие действия. Система автономно сопровождает цель, распознает ударный беспилотник противника и осуществляет точное наведение для его ликвидации.

Разработка была создана участником оборонного кластера Brave1. Благодаря поддержке платформы команда смогла пройти путь от создания прототипа до успешного боевого применения менее чем за один год.

В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что автономные решения становятся одним из важнейших направлений развития современной противовоздушной обороны. Использование таких технологий дает возможность быстрее реагировать на массированные атаки беспилотников и повышать эффективность защиты украинских городов и критической инфраструктуры.

После успешных испытаний и подтверждения результативности в реальных боевых условиях государство планирует масштабировать применение новых дронов-перехватчиков для усиления оборонных возможностей Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Thales Belgium, ракетный завод в Бельгии, намерен уже с 2028 года выпускать ежегодно не менее ста тысяч ракет, которые "были разработаны, чтобы помочь Украине сбивать российские дроны". Речь идет о так называемых "малых", 70-мм управляемых ракетах FZ275 LGR с боевой частью, наполненной тысячами стальных шариков.

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