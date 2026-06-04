В Украине развернут производство бельгийских управляемых ракет для сбивания беспилотников: в чем их особенность. Фото

Thales Belgium, ракетный завод в Бельгии, намерен уже с 2028 года выпускать ежегодно не менее ста тысяч ракет, которые "были разработаны, чтобы помочь Украине сбивать российские дроны". Речь идет о так называемых "малых", 70-мм управляемых ракетах FZ275 LGR с боевой частью, наполненной тысячами стальных шариков.

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Причем часть этих ракет Thales хочет собирать непосредственно на украинских мощностях. Как отмечает бельгийский вещатель SVT, "производитель постоянно получает отзывы от украинской армии, что позволило значительно усовершенствовать оружие".

Бельгийские убийцы "Шахедов"

Украина еще в прошлом году впервые получила от Британии такие "малые" ракеты, которые практически сразу в ВСУ окрестили "убийцами Шахедов".

Благодаря финансовой поддержке со стороны ЕС, оружейники Thales усовершенствовали "готовый продукт в рекордные сроки, всего за 12 месяцев до первого применения на поле боя", сообщает бельгийский вещатель.

"Сколько ракет производят на заводах Thales сейчас, остается тайной. Но планы состоят в том, чтобы начиная с 2028 года, производить не менее 100 000 ракет в год. Часть из них будут собирать прямо на месте в Украине", – замечает SVT.

Вещатель цитирует менеджера отдела стратегии и маркетинга Thales Belgium Оливье Хойшена, который "раздражен тем, что можно было бы увеличить объемы производства прямо сейчас и гораздо больше, но предприятию не хватает взрывчатки, потому что в Европе ее поставщиков немного".

О чем речь

Напомним, что военные эксперты ранее объясняли – ВСУ нуждаются именно в FZ275 LGR. Мало того, что эти ракеты дешевле американских аналогов, так они еще и "умнее" их.

А главной технологической особенностью ракет FZ275 LGR является боевая часть FZ123, которая содержит от 6500 до 7000 мелких стальных шариков. При подрыве почти килограммового заряда взрывчатки вблизи цели шрапнель разлетается во все стороны, гарантированно уничтожая воздушный объект.

Причем "умная" FZ275 LGR является управляемой ракетой. Она стала самой технологичной модификацией известной неуправляемой ракеты FZ90 благодаря интеграциисистемы лазерного наведения.

Ракета способнапоражать цели на расстоянии до 3 км. Благодаря стандартному калибру 70 мм, они имеют высокую совместимость с различными платформами. То есть, их можно запускать как с наземных установок Vampire, так и с вертолетов и самолетов, которые есть на вооружении Сил обороны Украины.

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