10 лет уже идет противостояние украинского народа вооруженной агрессии российской федерации. Два из них – в режиме полномасштабного вторжения. Каждый день мы делаем все от нас зависящее для приближения нашей победы.

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За даними ООН, до повномасштабної війни зерно з України годувало понад 400 мільйонів людей у всьому світі і мало величезне значення для забезпечення глобальної харчової безпеки.

За ці роки війни територія України стала найзабрудненішою вибухонебезпечними предметами (ВНП) у світі.

Багато фермерських господарств втратило можливість працювати на своїй землі. Дехто намагається працювати на власний ризик не дочекавшись розмінування. Люди отримують травми. Знищується техніка.

Станом на зараз близько 156 тисяч кв. км земель залишаються потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. З них — пріоритетними землями сільгосппризначення, які підлягають очищенню — 512 тисяч гектарів. Роботи з розмінування тривають, але є багато викликів у сфері протимінної діяльності, аби процес не просто прискорився, але як мінімум - не зупинився.

Операторів стає більше

Для якнайшвидшого очищення забруднених війною земель необхідна достатня кількість фахівців, впровадження новітніх технологій у сфері розмінування та належне фінансування.

Як одне зі своїх пріоритетних завдань, Міністерство Економіки неодноразово декларувало формування ринку розмінування.

В цьому напрямку є позитивні зрушення. Якщо восени 2023 року в Україні було сертифіковано 19 операторів, з яких українських дев’ять, то на січень 2024 року кількість операторів складала 28, а вже на початок травня 2024 року до переліку операторів протимінної діяльності, які пройшли сертифікацію, входило вже 39 організацій. Серед них:

Приватні комерційні організації — 17;

Державне підприємство — 1;

В/ч Міноборони — 4;

Підрозділи ДСНС — 4;

Представництва міжнародних благодійних організацій — 8;

Національні неприбуткові організації — 5.

Щоб набути статусу оператора протимінної діяльності, необхідно пройти первинну сертифікацію та отримати сертифікат на хоча б один з процесів протимінної діяльності.

Гуманітарне розмінування в деталях: етапи і вартість

Згідно Закону України "Про протимінну діяльність в Україні" розмінування (гуманітарне розмінування) — це комплекс заходів, які проводяться операторами протимінної діяльності з метою ліквідації небезпек, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, включаючи нетехнічне та технічне обстеження територій, складення карт, виявлення, знешкодження та (або) знищення

вибухонебезпечних предметів, маркування, підготовку документації після розмінування, надання громадам інформації щодо протимінної діяльності та передачу очищеної території.

Тож, вартість Нетехнічного обстеження (НТО), яке передбачає збирання, аналізування та оцінювання інформації відносно місцевості для визначення її як підозрюваного небезпечного району чи підтвердженої небезпечної території та процесів з вилучення, зменшення чи очищення районів для їх подальшого ефективного використання без використання технічних засобів складає 50-80 тисяч гривень за зміну.

Здебільшого НТО проводиться за кошти донорських організацій або на безоплатній основі в якості "розвідки" перед подальшим проведення робіт з розмінування.

Після робіт з НТО розпочинається технічне обстеження та розмінування/очищення. Ці роботи передбачають виявлення, знешкодження (знищення) всіх загроз, пов’язаних з мінами/вибухонебезпечними залишками війни (ВЗВ), без використання засобів механізації та мінно-розшукових собак.

Швидкість очищення в залежності від категорії земель складає 15-50 кв. м на одного сапера за день. Тобто продуктивність групи з 9 саперів (де роботу одночасно виконують 7) в середньому складає 200 кв. м. Таким чином, розмінування 1 га приблизно триватиме 50 робочих днів.

Вартість робіт в середньому складає 6 млн гривень/га.

Звісно, є і фактори, які впливають на швидкість: висока і густа рослинність та значна забрудненість землі мінами/ВЗВ. За наявності таких "перепон" швидкість робіт може складати 5-15 кв. м на сапера, відповідно строк проведення робіт, а отже і вартість розмінування, зросте.

Проте, якщо підтверджено, що на території наявні міни та касетні боєприпаси, видалення рослинності можливо лише за допомогою машин розмінування.

Очищення району ведення бойових дій (ОРВБД) — очищення небезпечних ділянок, які, за результатами проведеного НТО, визначені як такі, де відсутні міни.

ОРВБД без використання машин розмінування:

Середня продуктивність групи з 9 саперів складає 7 500 кв. м за зміну. Вартість очищення в середньому складає 180 тисяч гривень/га.

ОРВБД з використанням машин розмінування:

Середня продуктивність групи з 9 саперів з залученням машини розмінування складає 10 тисяч кв. м за зміну. Вартість очищення в середньому складає 140 тисяч - 150 тисяч гривень/га.

Розмінування з застосуванням машин та механізмів.

Найшвидший вид розмінування. Використовується на територіях де підтверджено наявність мін та/або касетних боєприпасів. Для даного типу розмінування продуктивність в меншій мірі залежить від зарощеності території. Машина здатна знищувати густу рослинність включаючи молоді дерева.

Даний метод дозволяє розміновувати до 2 га за день. Вартість розмінування складає близько 230 тисяч гривень/га.

На сьогоднішній день, серед приватних операторів, роботи з розмінування здебільшого виконуються операторами міжнародних благодійних організацій (HALO Trust, FSD, DRC, NPA та ін.).

Роботи з розмінування, в основному, виконуються вручну.

Вартість робіт складає 30-50 тис доларів/га і оператори, які використовують кошти міжнародних організацій, не зацікавлені у збільшенні продуктивності, а отже обсяг розмінованих земель не збільшується.

Кошти донорських організацій здебільшого спрямовуються на проведення нетехнічного обстеження та інформування населення про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни.

Фактичний стан справ на прикладі Миколаївської області

Протоколом засідання координаційного штабу з питань очищення територій Миколаївської області від вибухонебезпечних предметів, в березні місяці 2024 року, було затверджено "План виконання заходів з обстеження та очищення від вибухонебезпечних предметів земель сільськогосподарського призначення Миколаївської області на 2024 рік".

Планом передбачено, що в області обстеження та очищення (розмінування) потребують землі сільськогосподарського призначення загальною площею 43,984 тисяч га. З них потребують розмінування в першу чергу – 7,5 тисяч га, що знаходяться в обробітку у більш ніж 50 різних аграрних товаровиробників.

Оператори протимінної діяльності, що виконують роботи з розмінування з використанням машин та механізмів, "НІБУЛОН" та UDS, оцінили роботи з розмінування І черги у 9 млн доларів (з урахуванням того, що землі частково можуть бути розблоковані нетехнічним обстеженням). До речі, враховуючи, що на сьогоднішній день, в приватному секторі, у операторів гуманітарного розмінування налічується 14 машин розмінування, наявним парком за 2024 рік можна розблокувати 2 400 га.

Важливо, що виконання робіт з розмінування не можливе за умов надмірної вологості ґрунту або його промерзання, тому на виконання зазначеного об’єму робіт залишилось орієнтовно 155 днів.

Проте реалізація даного проекту не розпочинається через відсутність дієвих механізмів фінансування робіт з гуманітарного розмінування.

Існуючі механізми фінансування від донорських організацій не спрямовані на фінансування робіт, що проводяться приватними комерційними організаціями.

Механізм державної компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення станом на середину травня так і не запрацював.

Cільськогосподарські товаровиробники, на яких покладено оплату 20% вартості робіт з розмінування не мають можливості нести такі витрати через відсутність обігових коштів та неясність перспектив окупності, що пов’язано як з воєнними ризиками так і з відсутністю впевненості у пролонгації існуючих договорів оренди земельних ділянок, більшість з яких закінчуються у найближчі рік-два.

Кількість операторів наразі збільшується. На початок травня пройшли сертифікацію 39 операторів і ще близько 50 потенційних операторів знаходяться в процесі сертифікації. Але майже всі приватні оператори простоюють. Це негативно впливає на привабливість даного виду діяльності, що в свою чергу призведе до сповільнення розвитку ринку та системи протимінної діяльності в цілому.

Тож, оптимальним є запровадження моделі компенсації операторам протимінної діяльності понесених фактичних витрат за розмінування, адже їх можна легко перевірити. Приймати треба лише витрати, понесені відповідно до стандартних операційних процедур (СОП), адже вони затверджені на державному рівні. Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення має здійснюватися операторам гуманітарного розмінування в розмірі 100% ціни договору, що укладається оператором з користувачем земель сільськогосподарського призначення та Центром протимінної діяльності.

При цьому, враховуючи те, що згідно ДСТУ 8820:2023 усі ділянки розмінування, на яких проводили очищення, підлягають інспектуванню, а частка місцевості, яку обирають для перевірки, має бути не менше ніж 3% очищеної місцевості або місцевості, на якій проводили технічне обстеження (ТО), необхідно передбачити збільшення штату таких Органів інспектування з урахуванням площі земель, що планується розмінувати року.

Норму прибутку операторів доцільно було б зафіксувати, в ідеалі, на рівні 25% (за аналогією з ринком озброєння), що дозволить операторам ПМД інвестувати в розвиток бізнесу. В т.ч. в покращення матеріальної бази, впровадження новітніх технологій, підвищення кваліфікації персоналу тощо. Коротше кажучи здійснювати все те, що так необхідно для розвитку ПМД в Україні та, як результат пришвидшення очищення наших земель.

В країнах ЄС, наприклад у Хорватії, де війна закінчилася у 1998 році, але через складність ландшафту роботи з розмінування досі тривають роботи, орієнтовна вартість розмінування вручну складає 4-5 доларів/кв.м, вартість механізованого розмінування 0,9-1,2 доларів/кв.м.

Українські оператори, навіть із врахуванням прибутку у 25%, можуть виконувати роботи дешевше: із розмінування вручну — 3 долари/кв.м та з механізованого розмінування на рівні 0,5 долари/кв.м. Такий підхід не тільки стимулює до розвитку галузі протимінної діяльності, а й підтримає українських операторів і, як наслідок, вітчизняну економіку, адже податки сплачуватимуться до державного бюджету.

Розвиток технологій

І наостанок, про розвиток технологій у сфері гуманітарного розмінування. Техніка, звісно, йде попереду, і ми будемо постійно зустрічати нові технології у гуманітарному розмінуванні. Робототехніка, дрони, IT-технології, – це все важливо. Вже кілька фірм в Україні працює над розробкою безпілотників зі сканерами, які змогли б проводити аналіз територій на наявність вибухонебезпечних предметів. При тому, незалежно від ландшафту території, степені рослинності, та іншого. Такі технології можуть в рази скоротити терміни та пришвидшити розмінування територій України. Але і тут потрібна активна участь держави.

Є компанії, які продукують нові вироби, технології, є оператори, які зацікавлені в тому, щоб використовувати новітні технології у своїй роботі. А є держава, яка має зробити все для того, щоб приймати ці нові технології "на озброєння".

Діалог між державою та виробниками має відбуватися на постійній основі для удосконалення продукту. І перший крок — це технічне завдання до продукту від держави, коригування діяльності виробників.

Інкубатор, про запуск якого оголошували, це прекрасна ідея. І він має запрацювати на повну.

Тож, якщо всі ці частини пазлу будуть складені, очищення наших земель кратно прискориться, а це значить — аграрії скоріше почнуть освоювати землі і збирати врожай.