Противостояние нервов: Лакийчук объяснил, как Курская операция ВСУ влияет на войну на Донбассе

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук считает, что наступление оккупантов на Донецком направлении и Курская операция ВСУ в России – это противостояние нервов. Эта ситуация – игра на повышение ставок. Кто первым примет политическое решение сменить стратегию.

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Таким мнением эксперт поделился в комментарии OBOZ.UA. Он считает, что в ближайшей перспективе о контрнаступлении россиян на Курщине речь не идет.

"Резервы они перебрасывают, но, честно говоря, я надеялся, что их будет больше. Я думаю, что и наше военное командование рассчитывало на то, что они снимут большую часть сил с направлений главных ударов. То есть с востока, с Покровского, с Торецка, из Часова Яра, пока мы этого не наблюдаем. Это свидетельствует о том, что приоритет наступления на Покровск, Донбасс у них выше, чем оборона или увольнение, как хотите назовите, Курской области, самой России", – сказал Лакийчук.

Он предположил, что в перспективе россияне могут рассчитывать на то, что сначала захватят Покровск, а потом займутся Курщиной. Многое будет зависеть от последовательности действий россиян.

"Если противник будет снимать резервы с направлений главных своих ударов, будет отправлять на Курщину для проведения контрнаступления или остановки наступления украинских войск, это будет расстановка сил на поле боя, на театре в целом. Это ослабит врага и мы меньшими силами сможем их удержать, остановить эту ползучую чуму", – объяснил эксперт.

"Если последовательность будет продолжаться такая, россияне будут продвигаться дальше на Донецком направлении, не меняя своих планов, мы будем продвигаться на Курском направлении. Кто-то охарактеризовал это, как "у кого более мощные сильные нервы" – когда две машины, одна навстречу другой несутся, то есть игра на повышение ставок. У кого первое политическое решение будет изменить стратегию", – отметил Лакийчук.

"Или мы останавливаем Курское наступление, отходим и бросаем силы на Донецк. Или россияне останавливают наступление, бросают резервы на Курск с целью вытеснить наши войска", – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW отметили, что наступательная операция ВСУ в Курской области заставляет Россию передислоцировать силы с украинского фронта. Следующие этапы боевых действий на территории РФ, вероятно, потребуют от Кремля дополнительных сил (около 20 тыс.) и средств в этом районе, что выгодно для Украины.

– Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что в результате успешной военной операции ВСУ в Курской области России позиция Украины точно усилилась. Имидж российского диктатора Владимира Путина взорван.

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