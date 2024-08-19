'Наша позиция усилилась': Пристайко оценил эффект украинской операции в Курской области

В результате успешной военной операции ВСУ в Курской области России позиция Украины точно усилилась. Имидж российского диктатора Владимира Путина подорван.

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Такое мнение высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он выразил надежду, что украинская операция будет успешной и дальше.

"Я просто хочу верить в гениальность наших военных стратегов и решение нашего политического руководства, понимающего, что нужно делать и так далее", – отметил дипломат.

"Я не являюсь военным стратегом, но, как я уже сказал, наша позиция усилилась, это 100%. Очевидно, что подорван имидж Путина. Это будет ему дорого стоить, если мы сможем развить свой успех", – добавил Пристайко.

Он пояснил, что речь идет о подрыве имиджа "мачо", не принимающего решения под давлением.

"Но ситуация может быть такой, что никуда он не денется. Если у нас и у наших партнеров хватит сил", – считает посол.

Напомним, американский сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли считает, что операция Сил обороны Украины на территории Курской области России может изменить сценарий развертывания войны. Действия украинской армии на Курщине поставили российского диктатора Путина в затруднительное положение.

В то же время, по его убеждению, Украина не намерена силой удерживать российскую территорию в течение длительного времени.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины во время операции в Курской области России выбирают маршруты, пролегающие вдоль важных инфраструктурных магистралей, в частности, вдоль линий электропередач, газопроводов и т.д. На этих участках страна-агрессор Россия ограничена применением военной авиации.

– Издание Financial Times сообщило, что Россия массово направляет срочников практически из всех российских регионов в Курскую область. Пытаясь сдержать наступление ВСУ, российский диктатор еще раз нарушил свои обещания – он неоднократно утверждал, что срочников на войну не будут отправлять.

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