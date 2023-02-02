Процесс будет разбит на несколько этапов: Згурец дал прогноз, как украинские войска могут освободить Крым

Сомнения США в том, что Украина способна освободить оккупированный Россией Крым не означают, что это освобождение невозможно: в оценках потенциала ВСУ американская разведка уже не раз ошибалась. Цель Украины – выход на свои международно признанные границы 1991 года – и без Крыма представить реализацию этой цели невозможно.

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Освобождение оккупированного Россией полуострова позволит приблизить победу, процесс деоккупации можно разбить на несколько этапов. Об этом директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Комментируя недавние публикации в западных СМИ относительно того, что в Вашингтоне сомневаются в способности Украины деоккупировать захваченный Россией Крым, Згурец напомнил: американская разведка уже не раз ошибочно оценивала потенциал украинской армии. В частности, в начале полномасштабного вторжения России в Украину западные разведчики и аналитики прогнозировали, что сопротивление ВСУ оккупационным войскам будет продолжаться не более трех дней. Однако ВСУ опровергли эти прогнозы.

"Мы должны выйти на границы 1991 года и вопрос освобождения Крыма является одной из составляющих наших действий по освобождению Украины от оккупантов, что, собственно, признают и наши чиновники", - подчеркнул Згурец.

Он отметил, что освобождение оккупированного РФ полуострова важно для Украины по целому ряду причин. В первую очередь, наши воины должны лишить Россию возможности использовать Крым как милитарный "хаб", с помощью которого агрессор "питает" оккупационные подразделения и части на материковой части нашего государства.

Згурец уверен, что операция по освобождению полуострова должна быть разбита на несколько этапов.

"Первый – это полностью перебивание артерий, позволяющих России перебрасывать войска из материковой части России в Крым, а дальше – на (материковую. - Ред.) территорию Украины. Это можно сделать соответствующими техническими средствами. Вопрос в том, что США, возможно, и опасаются "эскалации", если мы начнем использовать дальнобойные системы, которые мы просим непосредственно у американцев как у главной страны, которая может оказать нам такую помощь", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что освобождение Крыма не обязательно предусматривает кровавые изнурительные бои с огромным количеством жертв.

"В любом случае, Крым не обязательно увольнять военным путем. Крым нужно просто отрезать от РФ и это будет первым шагом к освобождению Крыма. Такой сценарий должен расцениваться и американской стороной. А вопрос наступательных действий, я думаю, что мы все-таки более рациональны в выборе стратегий и тактик для возвращения наших территорий", – добавил Згурец.

Напомним, ранее в Politico появилась статья, где издание, со ссылкой на четырех высокопоставленных должностных лиц Пентагона, принимавших участие в секретном брифинге перед комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил, отметили, что в американском оборонном ведомстве сомневаются, что Украина в ближайшее время не сможет вернуть временно оккупированный Россией Крым. Там не верят, что наше государство имеет или будет иметь в ближайшем будущем возможности вытеснить войска страны-агрессора с полуострова.